Gianni Rijavec: več kot 200 skladb, 2000 nastopov in zdaj še lastna kava

Gianni Rijavec je na Gradu Brežice pripravil romantičen koncert v okviru jubilejne turneje Sentimenti, s katero zaznamuje 40 let profesionalne glasbene poti. Poseben večer se je odvil v mogočni Viteški dvorani, ki je s svojo kuliso še dodatno poudarila čustven značaj njegove glasbe. Rijavec, ki je v štirih desetletjih ustvaril več kot 200 avtorskih skladb in nastopil več kot 2000-krat doma in v tujini, je občinstvo popeljal skozi izbor svojih prepoznavnih uspešnic. Večer je zaznamoval preplet romantike, spominov in skladb, ki spremljajo njegovo dolgoletno glasbeno pot.

Ker je koncert potekal na predvečer svetovnega dneva kave, je Rijavec za obiskovalce pripravil tudi posebno presenečenje, vsak je ob vstopu prejel 250-gramski zavitek premium kave Sentimenti by Gianni Rijavec, ki jo pražijo in polnijo v Italiji. »Želel sem, da obiskovalci poleg glasbenih vtisov domov odnesejo tudi košček topline in čustev, ki jo prinaša dobra kava Sentimenti,« je povedal glasbenik. Jubilejna turneja Sentimenti potuje proti novim koncertnim postajam, Rijavec pa z njo zaznamuje pomemben mejnik svoje bogate kariere.