Glasba, ples in parfumi v edinstveni predstavi Aroma ljubezni

Minulo soboto, na predvečer dneva žena, so vrhunski umetniki izvedli unikatno glasbeno-plesno predstavo s parfumsko spremljavo, ustvarjeno posebej za ta projekt. Poimenovali so jo Aroma ljubezni, je bila pa to prva tovrstna prireditev v Sloveniji, ki je požela zelo lep odziv občinstva, ki je napolnilo Celjski Narodni dom in doživelo edinstven spoj glasbe, plesa in dišav, prepletenih v zgodbo o ljubezni, čustvih in lepoti.

»Predstava temelji na zanimivi ideji povezovanja glasbenih in dišavnih »not«, ki jo je v 19. stoletju oblikoval pionir sodobne teorije parfumerije Septimus Piesse v svojem delu The Art of Perfumery iz leta 1857. Po njegovi ideji se lahko tudi dišave povezujejo v harmonično celoto podobno kot glasbeni akordi,« pove umetnica Inga Ulokina, violinistka in umetniška vodja projekta, ki je skupaj s pianistko Olgo Ulokina in avtorico aranžmajev, harmonikarjem Miho Plevčakom in tolkalistom Rokom Kastelcem, člani komornega ansambla, poskrbela za instrumentalni del večera. Na odru so sicer nastopili izjemni glasbeni in plesni umetniki. Med vokalnimi solisti sta občinstvo navdušila Štefica Grasselli, sopranistka Slovenskega narodnega gledališča Ljubljana, ter baritonist Lovro Korošec, honorarni sodelavec Državne opere v Gradcu.

Predstava bo gostovala še v drugih slovenskih mestih in avstrijskem Liebnizu. FOTO: GREGOR KATIČ

Flamenco koreografijo in ples je izvedla plesalka in koreografinja Maša Kolšek, ki je s temperamentno interpretacijo ustvarila močan odrski poudarek. Eleganco plesa v paru pa sta na odru predstavila profesionalna plesalca Elizaveta Loginova in Aleksei Zakharov, ki sta s prefinjeno odrsko prezenco dopolnila glasbeno pripoved večera. »Ena od posebnosti predstave je bila interaktivna parfumska izkušnja. Ob vstopu v dvorano so obiskovalci prejeli posebna »ljubezenska pisma«, v katerih so bili štirje unikatni parfumski akordi. Ti so skozi predstavo spremljali poudarke zgodbe in ustvarjali dodatno dimenzijo umetniškega doživetja,« opiše Ulokina. In doda, da projekt Aroma ljubezni združuje več umetniških izrazov v celostno izkušnjo, ki nagovarja sluh, vid in vonj ter obiskovalcem ponuja priložnost, da umetnost doživijo skozi potopitveno izkušnjo.

»Doživetje lepote in akademske umetnosti želimo ponuditi v novi preobleki, ki nagovarja širše občinstvo. Naš cilj ni le, da obiskovalci predstavo spremljajo kot del občinstva, temveč da postanejo del nje. Doživeti navdih glasbe in plesa tudi skozi arome je nekaj posebnega. Zato smo res veseli in hvaležni, da je publika tako toplo sprejela premierno izvedbo,« je še dejala umetniška vodja projekta Ulokinova. Predstava je del širše turneje projekta Aroma ljubezni, ki jo bo občinstvo lahko v prihodnjih dneh spremljalo še v Mariboru, Kopru, Zagorju ob Savi, Žalcu ter v avstrijskem Leibnizu.