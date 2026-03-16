Glasbena skupina se poslavlja od Alenke: za seboj je pustila dva otroka in moža

Skupino Blue Planet je pretresla boleča izguba. Na facebooku so se z ganljivim zapisom poslovili od Alenke, ki je bila po njihovih besedah dolga leta pomemben in nepogrešljiv del njihove glasbene poti. Novica o njeni smrti jih je, kot so zapisali, zadela »kot strela z jasnega«.

V objavi, ki se je dotaknila številnih, so člani skupine zapisali, da jih je ob izgubi njihove drage Alenke preplavila neizmerna žalost. Poudarili so, da ni bila le spremljevalka njihovega ustvarjanja, ampak del njihove glasbene družine.

»Alenka, bila si več kot le spremljevalka naše poti. Bila si nepogrešljiv del naše glasbene družine – vedno nasmejana, srčna, pripravljena pomagati in nas podpreti,« so zapisali. Dodali so, da jih je na vsakem koraku spremljala njena dobrota, toplina in iskrena podpora.

Posebej so se spomnili tudi drobnih, a dragocenih trenutkov, ki so jih delili z njo. »Nikoli ne bomo pozabili vseh dobrot, ki si jih z ljubeznijo prinašala v našo vajalnico, in vseh lepih trenutkov, ki smo jih delili skupaj,« so še zapisali člani Blue Planet.

Njihove besede so segle do srca številnih sledilcev in prijateljev, ki so pod objavo množično izražali sožalje. Med komentarji so se zvrstile pretresljive misli in osebni spomini. Ena od uporabnic je zapisala: »Nikoli ne boš pozabljena, za vedno v naših srcih. Počivaj v miru, moja draga Alenka.« Druga pa je dodala: »Izgubili smo res izjemno osebo. Osebo z velikim srcem, toplino in energijo, ki je pustila neizbrisen pečat v življenjih mnogih.« in še: »Naj ti bo lepo tam nekje za mavrico. Za vedno boš ostala v naših mislih in srcih.«

Ganljiv je bil tudi zapis, namenjen njenim najbližjim. »Dragi Robert, Ajda in Zarja – vedite, da v teh težkih trenutkih niste sami. Tukaj smo za vas, z vami in ob vas,« so poudarili člani skupine ter družini izrekli iskreno sožalje.