Glasbenik Robert Ficker na zabavi s slavčkom Murkom

Glasbenik Robert Ficker, ki nagrade pobira na festivalih pri naših južnih sosedih, saj pri nas tovrstnih priložnosti ni veliko, se je na neki zasebni zabavi prvič srečal z Damjanom Murkom. »Ta veseli mesec sem začel v njegovi družbi, saj je bil na zabavi, na katero sem bil jaz kot pevec povabljen za presenečenje,« nam je zaupal Ficker. Kot pravi, ga je srečanje z Murkom prijetno in pozitivno presenetilo. »Je zelo kulturen, uglajen in prijazen. Vsak po svoje sva naredila res odlično zabavo,« nam je še povedal glasbenik, ki ima zadnji mesec v letu veliko nastopov po vsej Sloveniji, med njimi so tudi dobrodelni. »Nedavno sem se družil še z enim odličnim glasbenikom, ki sliši na ime KikiFly. Na kitaro je zaigral mojo božično skladbo Božič je tu,« ne skriva veselja.