OBTOŽBE GLASBENIKOV

Med slovensko estrado izbruhnila totalna vojna

Družbena omrežja pregorevajo od komentarjev.
Challe Salle. FOTO: Zaslonski posnetek/Youtube
Challe Salle. FOTO: Zaslonski posnetek/Youtube
S. N.
 4. 10. 2025 | 09:38
2:04
A+A-

Poročali smo, da se na glasbeni glasbeni sceni že dlje časa odvija prava glasbena vojna med raperjema Zlatanom Čordićem -Zlatkom in Sašem Petrovićem z umetniškim imenom Challe Salle

V spor so se vpletle tudi resnejše obtožbe, saj so se v javnosti pojavila pričevanja o domnevnem nadlegovanju mladoletnic. Oglasilo naj bi se več deklet, med njimi tudi mlajše od 18 let, do katerih naj bi se Challe Salle obnašal preveč sproščeno in neprimerno njihovim letom, pošiljal naj bi jim nespodobna sporočila. »Hm, ups mmm to 'mam rd', ja 'pol bi ti reku', 'pejt' takoj' zdej' na kolena ...« je le eno izmed njih. Za medijske objave posnetkov zaslonov je poskrbel slovenski spletni vplivnež Aleksandar Repić. Opozarjamo, da smo navedbe želeli preveriti pri Challe Salleju, a se na naša novinarska vprašanja ni odzval.

Menda ni edini

V teh dneh se Repiću, znanemu tudi pod vzdevkom Pici, slovenskemu igralcu in ustvarjalcu spletnih vsebin, po njegovih lastnih besedah oglaša vse več mladoletnic, ki naj bi jim znani Slovenci pošiljali sporočila ali namige s spolno vsebino in nespodobnimi povabili. Repić je konkretno tudi navedel Luka Basija, ki deluje pod okriljem dua Maraaya.

Neprimerno dopisovanje Basija naj bi se zgodilo pred leti in je o tem povedal ženi, z njo razčistil, se ji opravičil ter obljubil, da se ne bo več ponovilo. »On naj bi nehal s takim početjem. Opozoril pa sem, da če dobim kar koli svežega, bom objavil, Luka je obljubil, da naj se take stvari ne bodo več dogajale, bomo videli, kaj bo čas pokazal,« je zaključil Repić.

Vprašanje, ali so objavljene korespondence glede domnevnega dopisovanja z mladoletnicami avtentične, smo posredovali tako Saši Petroviću kot Luki Basiju. Do zaključka redakcije odgovorov nismo dobili. Če jih bomo prejeli, jih bomo objavili.

 

