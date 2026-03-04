Glasni obračuni na Kmetiji: »Najini pretepi nikoli niso bili šala - vedno je bilo do krvi«

Na posestvu resničnostnega šova Kmetija se je začelo novo, še bolj napeto poglavje tekmovanja. Pravila igre so se spremenila, tekmovalci pa so se morali razdeliti v dve družini - rdečo in modro. Na čelo rdeče družine je stopila Aleksandra, modro pa vodi Urška. Tekmovalci so si sprva sami izbirali, v katero skupino želijo, a se je hitro izkazalo, da bo odločitev prinesla tudi prve zamere in napetosti. K Aleksandri so takoj stopili Jan, Juš in Igor, večina ostalih pa je želela ostati pod Urškinim vodstvom. Ker bi bila modra družina tako premočna, je morala Urška sprejeti odločitev in nekaj sotekmovalcev poslati k rdečim. Izbrala je Marka, Pio, Emo in La Toyo. Napetost se je stopnjevala v areni, kjer sta se družini pomerili za eno ključnih nagrad - bivanje v hiši. V dvoboju je slavila modra ekipa, kar pomeni, da bodo rdeči teden preživeli v hlevu pri kurah, medtem ko bodo modri uživali nekoliko udobnejše življenje v hiši.

Po areni so sledili ostri obračuni

Med selitvijo v hlev sta se najprej sprla Franci in Aleksandra, nato pa še dvojčka Jan in Žan. Jan je bil zaradi poraza v areni vidno razočaran, medtem ko je Žan zbadljivo poudarjal zmago modre ekipe. Prepir se je stopnjeval do te mere, da so se sotekmovalci zbali, da bi lahko prišlo tudi do fizičnega obračuna. Aleksandra je morala Jana celo zadržati, da ni planil proti bratu.

Aleksandra in Franc sta se sprla zaradi hrane. FOTO: Posnetek zaslona POP TV

Jan je kasneje priznal, da poraze zelo težko prenaša. »Poraz je boleč, še bolj pa me je prizadelo obnašanje Žana po njem,« je povedal. Žan pa je odkrito priznal, da brata pogosto namenoma provocira, saj želi iz njega izvabiti pravi obraz. Po Žanovih besedah sta imela z bratom že v preteklosti številne resne spore, ki so pogosto prerasli tudi v fizične obračune. »Nikoli ni šlo za šalo - vedno je bilo do krvi ali dokler ni nekdo obležal,« je razkril. Dodal je še presenetljivo podrobnost: prvič sta se objela šele v drugem letniku srednje šole - in še takrat le zato, ker so jima sošolci za to plačali.

Prepir med Janom in Žanom. FOTO: Posnetek zaslona POP TV

Dvojčka Jan in Žan Zore sta sicer že pred začetkom šova priznala, da imata zelo različna značaja in da med njima pogosto pride do napetosti, čeprav sta hkrati tudi izjemno tekmovalna. Dogajanje na posestvu postaja vse bolj nepredvidljivo. Razdelitev na dve družini je tekmovalce razdelila ne le v igri, temveč tudi v odnosih, stare zamere pa hitro prihajajo na površje.