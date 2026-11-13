Gledalci MasterChefa neizprosni do POP TV: »Danes bi morali kuhati martinovo pojedino, ne pa božične večerje!«

Priljubljeni kuharski šov MasterChef Slovenija se počasi približuje velikemu finalu, ustvarjalci oddaje pa so z zadnjo odločitvijo pošteno zmedli nekatere gledalce. Čeprav smo šele sredi novembra in je za nami komaj martinovo, so se v kuhinji MasterChefa že pojavili božično vzdušje, praznična pojedina in darila. Medtem ko so gledalci navdušeni nad kuharskimi sposobnostmi tekmovalcev, se nekaterim zdi, da so ustvarjalci z božičnim praznovanjem nekoliko prehiteli koledar. Na družbenih omrežjih zato ni manjkalo začudenih komentarjev. »Danes bi morali kuhati martinovo pojedino, ne pa božične večerje,« je opozoril eden od gledalcev. Drugi pa svojega presenečenja ni skrival: »O moj bog, saj še december ni.« Očitno se je praznični december na POP TV začel precej prej kot v marsikaterem slovenskem domu.

Božična pojedina sredi novembra? Gledalci začudeni

Ustvarjalci oddaje so se odločili, da bodo zaključek kuharske sezone popestrili s prazničnim vzdušjem, čeprav do božiča manjka še več kot mesec dni. V oddaji so tako namesto martinovih dobrot v ospredje stopile božične jedi in darila. Prav časovna umestitev praznične oddaje je zmotila nekatere gledalce, ki menijo, da bi bilo primernejše najprej obeležiti martinovo. Kljub pripombam pa se napetost v kuharski oddaji stopnjuje, saj je boj za prestižni naziv MasterChef Slovenija vse bolj neizprosen. V igri za zmago so ostali le še štirje tekmovalci, zato lahko vsaka napaka pomeni konec sanj.

Za Jureta usodna premalo pečena svinjina

Za eno najbolj napetih preizkušenj sta poskrbela Jure Brumen in Dominik Gajšek, ki sta se pomerila v zahtevnem izločitvenem dvoboju. Pred sodnike sta morala postaviti kar tri jedi, s katerimi sta poskušala dokazati, da si zaslužita mesto med najboljšimi. Toda začetek okušanja ni prinesel navdušenja, saj so sodniki zadovoljstvo pokazali šele ob drugih dveh jedeh. Odločilna napaka se je pripetila Jureju, ki je postregel nezadostno termično obdelano svinjino. Ta spodrsljaj ga je drago stal, saj je moral zapustiti tekmovanje. Na balkon se je tako povzpel Dominik, vendar njegova zmaga ni bila povsem sladka. Napredoval je z grenkim priokusom, saj se je moral posloviti od sotekmovalca, s katerim se je boril za obstanek. Medtem ko se tekmovalci pripravljajo na sklepne izzive, pa božična pojedina sredi novembra ostaja ena od odločitev ustvarjalcev, ki je pri gledalcih sprožila nemalo začudenja.