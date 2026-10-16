Gledalci po izpadu tekmovalca besnijo: »Ostali so taki, mi mu ne sežejo do kolen!«

Izpad Tilna Zonte iz MasterChefa še vedno močno odmeva med gledalci, saj je veljal za enega največjih favoritov letošnje sezone. Tekmovalci so morali na izločitvenem testu pripraviti polnjeno čokolado, pri kateri je bilo ključno pravilno temperiranje, eden najzahtevnejših postopkov v slaščičarstvu. Tilnu se je najprej zapletlo pri karameli, ki je bila pretekoča, dokončno pa ga je pokopala čokolada, ki je zaradi nepravilnega temperiranja ni mogel spraviti iz modela. Njegovi sotekmovalci niso mogli verjeti, kaj se dogaja, sodnik Karim Merdjadi pa mu je priznal, da se mu ob njegovem izpadu »trga srce«. Tilen je na koncu ostal edini tekmovalec pod balkonom in moral zapustiti kuhinjo, čeprav je v preteklih oddajah pokazal veliko znanja. Mojmir Šiftar mu je ob slovesu povedal tudi, da ga je večina sotekmovalcev z razlogom označila za enega največjih favoritov za končno zmago.

Komentatorji razdeljeni

Na družbenih omrežjih so se po oddaji hitro pojavili številni odzivi, pri čemer so bili gledalci precej razdeljeni. Aleksandra je zapisala, da je bil Tilen »več kot odličen«, vendar mu je ta izziv preprosto spodletel in da ne bi bilo pravično, če bi moral oditi nekdo, ki je oddal dokončan izdelek. Podobno je razmišljal Mladen, ki je opozoril, da ni smisla iskati krivcev, saj je bilo jasno videti, da mu naloga ni uspela. Simona je bila kratka: »Tako pač je, napak ne sme biti. Tudi meni je žal.« Del gledalcev pa se s tako strogim principom izločanja ni strinjal. Marjan je menil, da je bil Tilen eden najboljših in da ni pravično, da je zaradi ene neuspele jedi takoj izpadel. Maks pa bi šel celo korak dlje in predlagal, da mu ustvarjalci oddaje podelijo »wild card« ter ga vrnejo v tekmovanje. »Ostali so taki, ki mu ne sežejo do kolen,« je zapisala Boža.

Tilen je veljal za favorita. FOTO: Arhiv/poptv

Med komentarji se je znova pojavila tudi kritika, da je v letošnji sezoni veliko slaščičarskih nalog. Branka je zapisala, da se ji zdi, da tekmovalci pripravljajo predvsem sladice in da oddaja na trenutke bolj spominja na slaščičarsko delavnico kot na kuharsko tekmovanje. Podobno je menila tudi Darja, ki je opozorila, da lahko veliko število sladic nekatere tekmovalce postavi v ugodnejši položaj. A ne glede na razočaranje gledalcev je bil razplet jasen: na izločitvenem testu je štela zadnja naloga, Tilen pa svojega izdelka ni mogel dokončati tako kot drugi. Njegov odhod je močno prizadel tudi sotekmovalce, posebej Ajdo Osta, ki je po oddaji zapisala, da je prvi snemalni dan brez njega v kuhinji nastala prava praznina. Gledalci pa se očitno strinjajo vsaj v enem – Tilen je v MasterChefu pustil močan pečat in si z dosedanjimi jedmi pridobil veliko naklonjenosti. Vlasta mu je zato ob slovesu preprosto sporočila: »Tilen, škoda. Sedaj pa le pogumno naprej, ker si zelo sposoben.«