Gledalci zaman čakali na priljubljeno oddajo na nacionalki, voditelj Saša Jerković odgovarja

Sinoči so gledalci pričakovali, da bo na sporedu nova epizoda priljubljene razvedrilne oddaje Inkognito, ki jo vodi Saša Jerković. Oddaja je med gledalci izredno dobro sprejeta, zato so mnogi že komaj čakali, da se po praznikih vrne na spored, a namesto tega je z RTV Slovenija prišlo obvestilo, da bo v istem terminu ob torkih zvečer, od 13. januarja, predvajana nova sezona potopisne oddaje Odbita pot, ki jo pripravljata brata Sever. Vsem, ki so že komaj čakali vrnitev Jerkovićeve oddaje, je to seveda povzročilo kar nekaj presenečenja.

Simpatičnega voditelja Saša Jerkovića smo zato povprašali, ali se oddaja Inkognito morda poslavlja in kaj je razlog za spremembo v sporedu. Njegov odgovor je bil jasen: »Vračamo se marca. Kot je to običaj v razvedrilnih oddajah pri nas (TV Slovenija, op.a.) se tudi Joker in Kaj dogaja takrat vračata na male zaslone«.

Oddaja Inkognito tako ni zaključena, temveč se bo le začasno umaknila z malega ekrana. Razvedrilna televizijska oddaja, v kateri imajo glavno besedo štirje duhoviti člani omizja, ki ugibajo poklic gostov, se bo nadaljevala tam, kjer se je končala, Jerković pa obljublja, da bodo tudi redni člani ekipe ostali isti. »V Inkognito bo vse kot doslej.«

Tudi z RTV Slovenija so nam potrdili, da se oddaja vrača z novo pomladno sezono v ponedeljek, 3. marca. »V povezavi z oddajo Inkognito se tudi sicer ni nič spremenilo. Načrt predvajanja in obseg oddaje sta skladna s Programsko-produkcijskim načrtom (PPN) za leto 2026, v katerem je za Inkognito celo predvideno povečanje števila premiernih oddaj v primerjavi z lanskim letom.«

Spremembe na RTV Slovenija

Medtem pa so ob koncu preteklega leta na RTV Slovenija sprejeli pomembne odločitve o prihodnjem programskem načrtu. Tako je bila sprejeta odločitev, da oddaja Japajade šov, ki je kljub dobri gledanosti trajala le dve sezoni, ne bo več na sporedu. Oddaja, ki je ljubiteljem narodnozabavne glasbe ponujala večerje polne harmonike in zabave, se je poslovila, vendar naj bi se na jesen vseeno pojavile nove oddaje, ki bodo poskrbele za tovrstno glasbo na nacionalni televiziji.

Poleg sprememb v sporedu Inkognito pa je včeraj mnoge presenetila še novica o Igorju E. Bergantu, dolgoletnem voditelju oddaje Odmevi. Bergant bo zapustil voditeljsko mesto v Odmevih in dobil svojo novo oddajo, ki bo premierno predvajana v nedeljskem elitnem terminu. Po skoraj 15 letih vodenja ene ključnih oddaj Informativnega programa RTV Slovenija, se je Bergant odločil za nov ustvarjalni izziv. Oddaja, ki bo nosila ime »Debate z Bergantom«, bo prinesla poglobljene razprave o aktualnih temah in bo na voljo tako na televiziji kot v obliki podkasta. Ekipi Odmevov pa se bo pridružila Manica Janežič Ambrožič, ki bo postala nova voditeljica, ob tem pa bodo zagotovo sledile spremembe in osvežitve v formatu oddaje.