RTV SLOVENIJA

Gledalci zaman čakali na priljubljeno oddajo na nacionalki, voditelj Saša Jerković odgovarja

Po praznikih so gledalci pričakovali novo epizodo razvedrilne oddaje Inkognito.
Inkognito FOTO: Adrian Pregelj
Inkognito FOTO: Adrian Pregelj
Nina Čakarić
 14. 1. 2026 | 10:17
 14. 1. 2026 | 10:53
3:10
A+A-

Sinoči so gledalci pričakovali, da bo na sporedu nova epizoda priljubljene razvedrilne oddaje Inkognito, ki jo vodi Saša Jerković. Oddaja je med gledalci izredno dobro sprejeta, zato so mnogi že komaj čakali, da se po praznikih vrne na spored, a namesto tega je z RTV Slovenija prišlo obvestilo, da bo v istem terminu ob torkih zvečer, od 13. januarja, predvajana nova sezona potopisne oddaje Odbita pot, ki jo pripravljata brata Sever. Vsem, ki so že komaj čakali vrnitev Jerkovićeve oddaje, je to seveda povzročilo kar nekaj presenečenja.

Simpatičnega voditelja Saša Jerkovića smo zato povprašali, ali se oddaja Inkognito morda poslavlja in kaj je razlog za spremembo v sporedu. Njegov odgovor je bil jasen: »Vračamo se marca. Kot je to običaj v razvedrilnih oddajah pri nas (TV Slovenija, op.a.) se tudi Joker in Kaj dogaja takrat vračata na male zaslone«.

Oddaja Inkognito tako ni zaključena, temveč se bo le začasno umaknila z malega ekrana. Razvedrilna televizijska oddaja, v kateri imajo glavno besedo štirje duhoviti člani omizja, ki ugibajo poklic gostov, se bo nadaljevala tam, kjer se je končala, Jerković pa obljublja, da bodo tudi redni člani ekipe ostali isti. »V Inkognito bo vse kot doslej.«

Tudi z RTV Slovenija so nam potrdili, da se oddaja vrača z novo pomladno sezono v ponedeljek, 3. marca. »V povezavi z oddajo Inkognito se tudi sicer ni nič spremenilo. Načrt predvajanja in obseg oddaje sta skladna s Programsko-produkcijskim načrtom (PPN) za leto 2026, v katerem je za Inkognito celo predvideno povečanje števila premiernih oddaj v primerjavi z lanskim letom.«

Spremembe na RTV Slovenija

Medtem pa so ob koncu preteklega leta na RTV Slovenija sprejeli pomembne odločitve o prihodnjem programskem načrtu. Tako je bila sprejeta odločitev, da oddaja Japajade šov, ki je kljub dobri gledanosti trajala le dve sezoni, ne bo več na sporedu. Oddaja, ki je ljubiteljem narodnozabavne glasbe ponujala večerje polne harmonike in zabave, se je poslovila, vendar naj bi se na jesen vseeno pojavile nove oddaje, ki bodo poskrbele za tovrstno glasbo na nacionalni televiziji.

Poleg sprememb v sporedu Inkognito pa je včeraj mnoge presenetila še novica o Igorju E. Bergantu, dolgoletnem voditelju oddaje Odmevi. Bergant bo zapustil voditeljsko mesto v Odmevih in dobil svojo novo oddajo, ki bo premierno predvajana v nedeljskem elitnem terminu. Po skoraj 15 letih vodenja ene ključnih oddaj Informativnega programa RTV Slovenija, se je Bergant odločil za nov ustvarjalni izziv. Oddaja, ki bo nosila ime »Debate z Bergantom«, bo prinesla poglobljene razprave o aktualnih temah in bo na voljo tako na televiziji kot v obliki podkasta. Ekipi Odmevov pa se bo pridružila Manica Janežič Ambrožič, ki bo postala nova voditeljica, ob tem pa bodo zagotovo sledile spremembe in osvežitve v formatu oddaje.

saša jerkovićRTV SlovenijatelevizijaTV Slovenija
ZADNJE NOVICE
11:45
Lifestyle  |  Astro
ZAKAJ LAŽEMO

Ne hrepenimo po popolnosti, ampak po varnosti

Morda lažemo tudi zato, ker želimo ostati dober človek, vsaj v lastnih očeh.
14. 1. 2026 | 11:45
11:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Kako pravilno kisamo repo: natančen postopek za hrustljav in obstojen rezultat

Kisanje repe se zdi enostaven postopek, a če se ne držimo recepta, gre hitro kaj narobe; lahko je premehka ali žilava, preveč ali premalo kisla.
Alenka Kociper14. 1. 2026 | 11:30
11:28
Novice  |  Kronika  |  Doma
DELOVNA NESREČA

V podjetju strašna nesreča, 74-letnik umrl na kraju

V podjetju v Gornjem Doliču blizu Mislinje je viličarist pri vzvratni vožnji trčil v 74-letnega moškega.
14. 1. 2026 | 11:28
11:18
Novice  |  Svet
ARTEMIS II

Znan je datum, ko bomo po več kot pol stoletja spet poleteli proti Luni

V misiji Artemis II bodo sodelovali trije Nasini astronavti in njihov kanadski kolega.
14. 1. 2026 | 11:18
11:02
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BREZ KISIKA NI ŽIVLJENJA

Štirje zanesenjaki zaslužni, da je Celje zdaj dom najboljše investicija v zdravje

Odprli so prostore medicinskega centra OxySphere Medical. Na voljo so terapije v največji hiperbarični komori tačas v Sloveniji.
Mojca Marot14. 1. 2026 | 11:02
11:00
Lifestyle  |  Polet
NAJNOVEJŠA RAZISKAVA

Že 5 minut več gibanja na dan lahko podaljša življenje, potrjujejo nove raziskave

Raziskave poudarjajo, da za pozitivne učinke na zdravje niso nujne velike in zahtevne spremembe življenjskega sloga.
Miroslav Cvjetičanin14. 1. 2026 | 11:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
