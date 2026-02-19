  • Delo d.o.o.
OJOJ

Gledalci zgroženi, Kmetijo umaknili s sporeda: Saj razlike pomojem ne bo velike ...

Gledalce prosijo za razumevanje.
V šovu spremljamo tudi La Toyo Lopez, ki se je prijavila v Kmetijo, ker išče nov izziv in želi dokazati, da je sposobna ter praktična ženska. FOTO: Foto: Pop TV
V šovu spremljamo tudi La Toyo Lopez, ki se je prijavila v Kmetijo, ker išče nov izziv in želi dokazati, da je sposobna ter praktična ženska. FOTO: Foto: Pop TV
S. N.
 19. 2. 2026 | 16:25
2:21
A+A-

Oboževalci Kmetije so ostali brez besed. Priljubljena resničnostna oddaja  bo na izbrane datume zaradi prenosov Soočenj v živo na POP TV začasno umaknjena s sporeda.

Kmetija odpade na naslednje datume:

– 23. februar 2026

– 2. marec 2026

– 6. marec 2026

– 9. marec 2026

– 16. marec 2026

– 20. marec 2026

– 22. marec 2026

»Gledalce prosimo za razumevanje in vabimo k spremljanju Soočenj v živo. Kmetija se bo po navedenih terminih znova vrnila na male zaslone z novimi epizodami in razburljivim dogajanjem na posestvu,« sporočajo s POP TV.

»Že Kmetijo če gledaš se ti lahko zmeša, da pa spremljaš soočenja politikov te pa lahko na mestu kap zadene ali pa si zrel za na psihiatriijo,« pišejo gledalci. »Sej razlike po moje ne bo glih velike. Zdrahe in prepiri in natolcevanje kdo je kaj rekel in kdo česa ni naredil....tak da ja...« dodajajo. »Nesprejemljivo, ne morejo predvolilna soočenja vplivati na poteka vrhunske umetnosti,« pa je zapisal nekdo v ironiji.

Spomnimo, nova sezona kultnega resničnostnega šova Kmetija se je začela 2. februarja 2026 na televiziji POP TV, kjer 19 tekmovalcev znova vstopa v surovo okolje in se bori za glavno nagrado 50.000 € ter naziv najboljšega kmeta. V letošnji sezoni se na posestvo vračajo nekateri preverjeni obrazi iz prejšnjih sezon, kot sta povratnica Pia Filipčič (znana tudi kot zmagovalka Big Brotherja iz leta 2015) in izkušeni Franc Vozel, ki želi pokazati, kako se delo na kmetiji opravi resno in brez bližnjic. Poleg njih na prizorišče tradicije in izzivov stopajo tudi mlajši tekmovalci ter nekateri, ki so si gledalce pridobili v drugih resničnostnih šovih, na primer Juš Čop, Mark Baržić in Carmen Osovnikar. Letošnja sezona obljublja bogate dinamike in nepričakovane preobrati – od ostrih dvobojev in izzivov na tržnici do čustvenih soočenj med tekmovalci.

 

19:00
Novice  |  Nedeljske novice
INCIDENTI

Vojna napoved pijanim turistom

Hrvaška uvaja ostrejše ukrepe proti nočnemu popivanju. Po 20. uri brez alkohola.
19. 2. 2026 | 19:00
19:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
(NE)ZDRAVA RAZVADA

Pitje kave vam lahko podaljša ali skrajša življenje, odvisno, kdaj jo uživate

Nova raziskava je razkrila razlike v zdravju med pivci kave. Ugotovitve znanstvenikov vas bodo presenetile.
Barbara Kotnik19. 2. 2026 | 19:00
18:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
HUJŠE POŠKODBE

Na regionalni cesti Ukrajinec trčil v spremstvo premierja, poškodovanih več oseb

Po uradnih podatkih so policisti utrpeli hujše poškodbe, vendar njihova življenja niso ogrožena.
19. 2. 2026 | 18:05
18:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
DELOINDOM

Smrčim – on pa udarja po zidu! Nočni obračun med sosedi v bloku

Pravnica pojasnjuje, kaj storiti ob hrupu sosedov v bloku – od topotanja in nočnega tuširanja do tolčenja po steni.
Tanja Bohl19. 2. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Stil
TEST

Hiša, v kateri bi živeli, razkriva vaš značaj

Preprost test razkriva stvari, ki jih morda še ne poznate.
19. 2. 2026 | 18:00
18:00
Razno
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: novi začetki in pogum

Jutrišnja energija bo naklonjena negovanju odnosov in cenjenju lepote.
19. 2. 2026 | 18:00

