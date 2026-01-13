  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RESNIČNOSTNI ŠOV

Gledali smo jo v Sanjskem moškem, zdaj ljubezen išče pri Hrvatih (VIDEO)

26-letna Kaja Cesar zadnja leta živi na Tenerifu.
Kaja Cesar. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram
Kaja Cesar. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram
N. Č.
 13. 1. 2026 | 10:42
 13. 1. 2026 | 10:50
2:13
A+A-

Slovenske tekmovalke očitno ne popuščajo. Po razkritju, da bo v novi sezoni Sanjskega moškega Hrvaške sodelovala Nuša Šebjanič, je zdaj jasno, da v hrvaški resničnostni šov vstopa tudi Kaja Casar, ki jo slovenski gledalci poznajo kot finalistko slovenskega Sanjskega moškega. Zdaj bo poskusila srečo še čez mejo, kjer bosta v ospredju kar dva sanjska moška, Karlo in Petar.

Kaja je stara 26 let in se predstavlja kot ženska, ki jo ženejo cilji in izzivi. Šport je njena stalnica: deset let je trenirala karate, igrala nogomet, delala pa je tudi kot sodnica in športna novinarka. Danes živi na Tenerifu, kjer je začela novo poglavje kot inštruktorica srfanja z morjem dobesedno v vsakdanjiku.

O sebi pravi, da je iskrena, empatična in pozitivna, hkrati pa brez olepševanja priznava tudi manj prijetno plat: zna biti nestrpna in zelo tekmovalna. A v konfliktih po njenih besedah poskuša ohraniti mirno kri, pogosto z nasmehom, in se zna, ko je treba, jasno postaviti zase.

Ljubezen kot romanca in kot avantura

Kaja obožuje fitnes, šport in morje ter pravi, da skoraj nikoli ne občuti utrujenosti – gibanje je zanjo preprosto način življenja. V odnosih najbolj ceni iskrenost in verjame v ljubezen, šov pa vidi kot priložnost za romanco, obenem pa tudi kot novo življenjsko dogodivščino.

V partnerju išče nekoga, ki ima rad aktiven življenjski slog, ceni humor in spontanost, privlačijo pa jo moški, ki so samozavestni, a hkrati pristni in iskreni. Se bo v tem opisu našel Karlo ali Petar?

Začenja se 26. januarja, in to na sončni Kreti

Nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške na VOYO prihaja 26. januarja, dogajanje pa se bo selilo na sončno Kreto. Tam bo Kaja med dekleti iskala svojo priložnost in morda tudi odgovor na vprašanje, ki ga bodo spremljali številni gledalci: se bosta sanjska moška lahko uprla njenemu šarmu?

Več iz teme

Kaja CesarljubezenGospodin savršeniženske
ZADNJE NOVICE
11:33
Bralci
NEVARNA ZIMA

Bralka opozarja: v Ljubljani nad pločnikom visijo ogromne ledene sveče

Pločnik ob večstanovanjskem bloku nasproti gimnazije je zaradi zimskih razmer lahko nevaren za mimoidoče.
Kaja Grozina13. 1. 2026 | 11:33
11:27
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Skrivnost popolne sarme brez mesa: leča, riž in pečica naredijo čudež

Brezčasno klasiko lahko kuhamo v paradižnikovi omaki ali pa sarme pečemo v pečici.
Alenka Kociper13. 1. 2026 | 11:27
11:20
Bulvar  |  Domači trači
DIVJA ČEŠNJA

Katarina Čas o vlogi za BBC: Prizori so bili zahtevni in hkrati katarzični

Nocoj na Televizijo Slovenija prihaja serija Divja češnja. Katarina Čas je presenečena, da je serija že pri nas.
13. 1. 2026 | 11:20
11:02
Bulvar  |  Zanimivosti
PRIMER PREUČUJEJO

Po operaciji govoril v tujem jeziku: »Nisem vedel, kaj se dogaja«

Ko se je angleško govoreči Američan zbudil iz anestezije, je tekoče spregovoril v španščini.
13. 1. 2026 | 11:02
10:49
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBA

Končno! Arso potrdil, da je (vsaj za zdaj) konec sibirskega mraza

Obdobje temperatur pod 0 °C se z dotokom toplega in vlažnega zraka, ki ga prinaša jugozahodni veter, počasi končuje.
13. 1. 2026 | 10:49
10:42
Bulvar  |  Domači trači
RESNIČNOSTNI ŠOV

Gledali smo jo v Sanjskem moškem, zdaj ljubezen išče pri Hrvatih (VIDEO)

26-letna Kaja Cesar zadnja leta živi na Tenerifu.
13. 1. 2026 | 10:42

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki