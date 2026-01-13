Gledali smo jo v Sanjskem moškem, zdaj ljubezen išče pri Hrvatih (VIDEO)

Slovenske tekmovalke očitno ne popuščajo. Po razkritju, da bo v novi sezoni Sanjskega moškega Hrvaške sodelovala Nuša Šebjanič, je zdaj jasno, da v hrvaški resničnostni šov vstopa tudi Kaja Casar, ki jo slovenski gledalci poznajo kot finalistko slovenskega Sanjskega moškega. Zdaj bo poskusila srečo še čez mejo, kjer bosta v ospredju kar dva sanjska moška, Karlo in Petar.

Kaja je stara 26 let in se predstavlja kot ženska, ki jo ženejo cilji in izzivi. Šport je njena stalnica: deset let je trenirala karate, igrala nogomet, delala pa je tudi kot sodnica in športna novinarka. Danes živi na Tenerifu, kjer je začela novo poglavje kot inštruktorica srfanja z morjem dobesedno v vsakdanjiku.

O sebi pravi, da je iskrena, empatična in pozitivna, hkrati pa brez olepševanja priznava tudi manj prijetno plat: zna biti nestrpna in zelo tekmovalna. A v konfliktih po njenih besedah poskuša ohraniti mirno kri, pogosto z nasmehom, in se zna, ko je treba, jasno postaviti zase.

Ljubezen kot romanca in kot avantura

Kaja obožuje fitnes, šport in morje ter pravi, da skoraj nikoli ne občuti utrujenosti – gibanje je zanjo preprosto način življenja. V odnosih najbolj ceni iskrenost in verjame v ljubezen, šov pa vidi kot priložnost za romanco, obenem pa tudi kot novo življenjsko dogodivščino.

V partnerju išče nekoga, ki ima rad aktiven življenjski slog, ceni humor in spontanost, privlačijo pa jo moški, ki so samozavestni, a hkrati pristni in iskreni. Se bo v tem opisu našel Karlo ali Petar?

Začenja se 26. januarja, in to na sončni Kreti

Nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške na VOYO prihaja 26. januarja, dogajanje pa se bo selilo na sončno Kreto. Tam bo Kaja med dekleti iskala svojo priložnost in morda tudi odgovor na vprašanje, ki ga bodo spremljali številni gledalci: se bosta sanjska moška lahko uprla njenemu šarmu?