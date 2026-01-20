  • Delo d.o.o.
JAVNA KRITIKA

Gledalka v oddaji v živo napadla našo voditeljico: Ne boste verjeli kaj ji je zabrusila! (VIDEO)

Dogajanju v studiu so sledili odzivi gledalcev, oglasil pa se je tudi voditeljičin partner.
Dogajanje je odmevalo tudi po koncu oddaje. FOTO: Instagram
Dogajanje je odmevalo tudi po koncu oddaje. FOTO: Instagram
K. G.
 20. 1. 2026 | 08:25
Slovensko voditeljico Tejo Muhič je med oddajo v živo poklicala gledalka, ki je izrazila nestrinjanje z majico, ki jo je voditeljica nosila med vodenjem programa. V telefonskem pogovoru je dejala: »Prosim, da tistega dekolteja tako ne kažete. Ne vem, kaj to pomeni. A nimate može doma, da imate intimne dele za vse ljudi, za vse moške?« Teja, ki dela na radiu Frajer in Gold TV, je pripombo sprejela mirno, se gledalki opravičila in si jopico zapela. 

Ostali gledalci so voditeljici stopili v bran 

Kmalu zatem je v studio poklical poslušalec Milan iz Ljubljane. Izbral je pesem od Brendija z naslovom Marjanca in jo posvetil gledalki, ki je prej kritizirala voditeljico in njen videz. Besedilo pesmi, v katerem pevec prepeva o bujnem oprsju, je poslušalcem dalo jasno vedeti, da gre za hudomušen odziv na prejšnji klic. V nadaljevanju oddaje se je oglasila še ena gledalka, ki je voditeljici stopila v bran. »Mene to ne moti. Tista gospa, ki jo moti, naj ne gleda in ne posluša,« je povedala in dodala: »Jaz sem ženska in me to ne moti. Lepo prosim, da si slečete jopico.« Teja je njenemu pozivu sledila, razpoloženje v studiu pa se je opazno sprostilo. Gledalka je ob koncu izrazila še glasbeno željo in izbrala pesem od Helene Blagne, pri čemer je pripomnila, naj izbere tisto, v kateri je dekolte najbolj izrazit.

Dogajanje je odmevalo tudi po koncu oddaje. V komentarjih na družbenih omrežjih se je oglasil voditeljičin partner Aleš, ki je zapisal, da ga njen dekolte ne moti. Voditeljica mu je v šaljivem tonu odgovorila: »Ja, vem, če bi bilo po tvoje, bi napol naga hodila.«

09:45
Premium
Novice  |  Slovenija
OPAŽAJO RAZLIKE

Vse manj otrok se šola doma: k temu je precej pripomogla novela zakona

Ravnatelji opozarjajo, da pri otrocih, ki se izobražujejo na domu in niso vključeni v redni proces, ne opažajo razlik samo v znanju, ampak tudi v drugih lastnostih, ki so povezane z otrokovo starostjo.
20. 1. 2026 | 09:45
09:10
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

To napako pri ogrevanju dela večina Slovencev

Ali je nočno izklapljanje ogrevanja res varčno? Energetski svetovalec razloži, kdaj se izklapljanje splača in kdaj ne.
20. 1. 2026 | 09:10
09:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU MARIBOR

Prepir eskaliral: potegnil je nevaren predmet, policija ga je pridržala

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe.
20. 1. 2026 | 09:05
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
PREKINIL JE MOLK

Hude obtožbe Brooklyna Beckhama: »Ne želim sprave z družino, dovolj imam laži in nadzora.«

Po mesecih govoric o sporu med člani družine Beckham je Brooklyn vzel stvari v svoje roke in na račun slavnih staršev izrekel vrsto hudih obtožb.
20. 1. 2026 | 09:00
08:55
Šport  |  Športni trači
SLOVO

Slovensko smučanje žaluje, poslovil se je Aleš Guček

Bil je smučarski učitelj, proučevalec zgodovine smučanja, avtor številnih knjig in arhitekt.
20. 1. 2026 | 08:55
08:45
Novice  |  Slovenija
POVELIČEVANJE NACIZMA

Janša parafraziral Hitlerja, v Ljubljani vsa levica na nogah! To bodo zahtevali (VIDEO)

Shod harmonikarjev na Prešernovem trgu v Ljubljani še kar odmeva.
Mitja Urbančič20. 1. 2026 | 08:45

