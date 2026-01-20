Gledalka v oddaji v živo napadla našo voditeljico: Ne boste verjeli kaj ji je zabrusila! (VIDEO)

Slovensko voditeljico Tejo Muhič je med oddajo v živo poklicala gledalka, ki je izrazila nestrinjanje z majico, ki jo je voditeljica nosila med vodenjem programa. V telefonskem pogovoru je dejala: »Prosim, da tistega dekolteja tako ne kažete. Ne vem, kaj to pomeni. A nimate može doma, da imate intimne dele za vse ljudi, za vse moške?« Teja, ki dela na radiu Frajer in Gold TV, je pripombo sprejela mirno, se gledalki opravičila in si jopico zapela.

Ostali gledalci so voditeljici stopili v bran

Kmalu zatem je v studio poklical poslušalec Milan iz Ljubljane. Izbral je pesem od Brendija z naslovom Marjanca in jo posvetil gledalki, ki je prej kritizirala voditeljico in njen videz. Besedilo pesmi, v katerem pevec prepeva o bujnem oprsju, je poslušalcem dalo jasno vedeti, da gre za hudomušen odziv na prejšnji klic. V nadaljevanju oddaje se je oglasila še ena gledalka, ki je voditeljici stopila v bran. »Mene to ne moti. Tista gospa, ki jo moti, naj ne gleda in ne posluša,« je povedala in dodala: »Jaz sem ženska in me to ne moti. Lepo prosim, da si slečete jopico.« Teja je njenemu pozivu sledila, razpoloženje v studiu pa se je opazno sprostilo. Gledalka je ob koncu izrazila še glasbeno željo in izbrala pesem od Helene Blagne, pri čemer je pripomnila, naj izbere tisto, v kateri je dekolte najbolj izrazit.

Dogajanje je odmevalo tudi po koncu oddaje. V komentarjih na družbenih omrežjih se je oglasil voditeljičin partner Aleš, ki je zapisal, da ga njen dekolte ne moti. Voditeljica mu je v šaljivem tonu odgovorila: »Ja, vem, če bi bilo po tvoje, bi napol naga hodila.«