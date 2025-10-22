Godler o Marjanu Šarcu: »Šok bi bil, če bi šel za porno igralca!«

Jure Godler sicer že vrsto let navdušuje z imitacijami, satiričnimi vložki in voditeljskimi spretnostmi. Njegov nastop v ŠOKkastu pa je znova pokazal, da zna resne teme zaviti v zabavno, rahlo provokativno šalo, prav takšno, kot jo obožujejo njegovi poslušalci.

Godler je brez ovinkarjenja opisal trenutek, ko je Marjan Šarec oznanil svoj politični preboj. »Šok bi bil, ne vem, če bi Marjan Šarec rekel v tistem momentu, jaz grem pa za porno igralca. Ampak, ko je rekel, da gre pa za župana, nas ni šokiral,« je hudomušno dodal. Vsi so vedeli, da bo prej ali slej odšel v politične vode. Zase pa je povedal, da nikoli ne bo kuhal in nikoli ne bo šel v politiko, saj se tam ne vidi. »Nisem človek, ki bi šel delat nekaj, za kar vem, da tega ne bi naredil dobro po svojih standardih. Kuhal ne bom nikoli, v politiko pa tudi ne bom šel,« je dodal.

Celotnemu pogovoru prisluhnite na povezavi.