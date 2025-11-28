Golob je zjutraj odletel v tujino, a že popoldan imata s Tino v Ljubljani pomembno nalogo (FOTO)

Predsednik vlade Robert Golob je danes zgodaj zjutraj odpotoval v Berlin, kjer ga je čakalo prvo uradno srečanje z nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem. Tik pred vkrcanjem na letalo je spregovoril za javnost in poudaril pomen obiska: »Odhajam v Berlin na prvo srečanje s kanclerjem Merzem. Močno partnerstvo med Slovenijo in Nemčijo je ključno za našo prihodnost.« Golob je ob tem izpostavil, da je Nemčija tradicionalno najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije, zato bodo pogovori usmerjeni predvsem v krepitev sodelovanja na raziskovalnem in tehnološkem področju.

»Pogovori bodo primarno usmerjeni v to, kako še dodatno povečati sodelovanje med državama na raziskovalnem področju. Dotaknili pa se bomo tudi širše slike, poti do miru v Ukrajini ter vprašanja, kako povečati konkurenčnost Evrope v vedno bolj zaostrenem globalnem boju,« je dejal premier.

Iz Berlina naravnost na prižig prazničnih luči

Srečanje v Berlinu bo kratko, saj se Golob v nemški prestolnici ne bo dolgo zadržal. Že popoldne ga namreč čaka povratek v Ljubljano in to z zelo posebnim razlogom. Ob 17.15 bo predsednik vlade, skupaj s soprogo Tino Gaber Golob in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem, prisoten na tradicionalnem prižigu prazničnih luči na Prešernovem trgu.

Tina Gaber je bila v zadnjih letih že dvakrat osrednja figura prazničnega prižiga. Leta 2023 in 2024 je skupaj s podžupanom Alešem Čerinom s pritiskom na gumb simbolično razsvetlila prestolnico. Mnogi pričakujejo, da bo tudi letos ponovno stopila v ospredje in s slavnostnim pritiskom prižgala luči, s čimer se uradno začne decembrsko praznično dogajanje v mestu.