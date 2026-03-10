Goloba na prireditvi pod roko držala druga dama, Tine Gaber ni bilo tam (FOTO)

Na slovesnosti ob mednarodnem dnevu žensk v Cankarjevem domu je v ponedeljek premier Robert Golob pritegnil precej pogledov. Na dogodek namreč ni prišel v družbi svoje žene Tine Gaber, temveč ga je na prireditev pospremila druga dama, kar ni ušlo pozornim očem obiskovalcev. Pod roko je namreč na slovesnost ob 8. marce pripeljal gospo Julijano Žibert, predsednico ZZB NOB.

FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Slovesnost je že tradicionalno pod pokroviteljstvom ljubljanskega župana Zorana Jankovića pripravilo Mestno združenje borcev za vrednote NOB Ljubljana. Tradicionalni dogodek ob 8. marcu je tudi letos v dvorano privabil številne znane obraze iz politike in javnega življenja. Med zbranimi je bil v prvi vrsti tudi zunanja ministrica Tanja Fajon, nekdanji predsednik Milan Kučan, zbrane pa je uvodoma pozdravil ljubljanski župan Janković.

FOTO: MOL

»Marec je dan, ko se poklonimo pogumu, vztrajnosti in neštetim zgodbam žensk, ki soustvarjajo našo skupnost. Naj nas opominja, da spoštovanje, enakost in hvaležnost ženskam ne sodijo le v en dan v letu. Naj bo vsak dan 8. marec,« je dejal Janković.

FOTO: Mol

Slavnostni nagovor je imel tudi premier Golob. V govoru je poudaril pomen svobode in varnosti, vrednot, ki po njegovih besedah simbolizirata pot, ki so jo morale ženske skozi zgodovino prehoditi, da so danes enakopravnejši del družbe.

Dotaknil se je tudi vprašanja varnosti v svetu. »V tem podivjanem svetu varnost ni več samoumevna,« je poudaril in spomnil, da danes spremljamo vojne, bombardiranje šol in civilnih objektov ter trpljenje ljudi po svetu.

Po njegovih besedah lahko varnost v Sloveniji temelji predvsem na skupnosti. »Nihče od zunaj in nihče od znotraj ne bo skrbel za našo varnost, če zanjo ne bomo poskrbeli sami. Skupnost je lahko varna le takrat, ko je solidarna s tistimi, ki potrebujejo pomoč, in jih ne pusti samih,« je dejal.