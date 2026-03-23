Golobova tašča navdušeno zaplesala v štabu in čestitala zetu za zmago (VIDEO)

V Cvetličarni na Kranjčevi ulici je bilo sinoči bistveno bolj zadržano vzdušje kot pred štirimi leti. Če so takrat plesali že od prve minute, je tokrat nad štabom Gibanja Svoboda dolgo visela napetost, ki jo je bilo čutiti v vsakem kotičku dvorane. Sprva je bilo sicer prijetno, skoraj sproščeno vzdušje. A z vsako novo informacijo o tesnem izidu se je razpoloženje umirjalo. Glasba, za katero je skrbel DJ, je med napetim preštevanjem glasov za dobro uro skoraj povsem utihnila. Oči so bile uprte v televizijske zaslone in telefone, kjer so spremljali rezultate DVK.

Ko je postalo jasno, da je na volitvah največ glasov prejela Svoboda, sicer za las, je okoli 22.30 člane in podpornike le prišel pozdravit in nagovoriti predsednik stranke Robert Golob, ki je prišel v spremstvu svoje soproge Tine Gaber Golob. Nekateri so se spraševali, kje je predsednik stranke, a očitno pred kamere ni želel stopiti, preden ni bilo jasno, kakšni so rezultati volitev. Pripeljala sta se z avtomobilom, v štabu so ob prihodu odmevali zvoki skladbe Thunderstruck skupine AC/DC, Goloba pa je napovedal generalni sekretar stranke Matej Grah. Ko je Golob stopil v dvorano in se podal proti odru, se je vzdušje dokončno sprostilo, dvorana pa je zaplesala ob ritmih Bella Ciao.

Golob se je po nagovoru, v katerem ni skrival, da jih čakajo trda pogajanja, razmeroma hitro odpravil proti parlamentu. Njegova soproga Tina Gaber Golob se je umaknila v VIP-prostore, kamor novinarji niso imeli dostopa. Tam jo je čakala tudi sestra Urška Gaber, medtem ko je njuna mama Mateja Gaber ostala v dvorani in bila izjemno dobro razpoložena. Golob je sicer še nekaj trenutkov ostal v prostoru in se fotografiral s podporniki, a je kmalu začel spraševati bližnje: »Kje je moja žena?« in se smeril proti VIP prostoru, ki ga je varoval varnostnik. Tam se je zadržal krajši čas, saj je predsednika vlade čakalo srečanje z ostalimi strankami v državnem zboru, kjer je bilo tudi novinarsko središče.

Mama in sestra sta v štab prišli že kmalu po 19. uri in sta bili med tistimi, ki so dočakali razplet. Ko se je slavje razživelo po prihodu Goloba, je DJ znova navil glasbo, ples pa se je razlil po prostoru. Med slovenskimi uspešnicami, kot so Siddharta, Vili Resnik, Bazarji (pesem Tina ne verjame) pa tudi tujimi in hrvaškimi ritmi, so se gostje sprostili, med njimi tudi Mateja Gaber, ki ni skrivala ponosa in veselja ob zmagi ter je čestitala tudi svojemu zetu.

Proti 23. uri se je prizorišče začelo opazno prazniti, čeprav je bilo slavje komaj dobro zaživelo. Na mizah je ostalo še veliko skrbno pripravljenih jedi – od tortelinov z rikoto in špinačo v parmezanu, burgerjev (tudi veganskih) in tatarskega bifteka, pripravljenega pred gosti, tortelinov, do francoskih briošev, rostbifa s čili omako, tacosov z račko, telečjih ličk, račje paštete, parmezanovih lizik ...