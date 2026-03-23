VOLILNI ŠTAB

Golobova tašča navdušeno zaplesala v štabu in čestitala zetu za zmago (VIDEO)

Ko se je napet večer v štabu Gibanja Svoboda vendarle prevesil v zmago, je med najbolj razpoloženimi izstopala prav Mateja Gaber, ki je ob glasbi zaplesala in zetu iskreno čestitala.
FOTO: Leon Vidic/delo
FOTO: Leon Vidic/delo
Nina Čakarić
 23. 3. 2026 | 11:06
 23. 3. 2026 | 11:06
3:14
A+A-

V Cvetličarni na Kranjčevi ulici je bilo sinoči bistveno bolj zadržano vzdušje kot pred štirimi leti. Če so takrat plesali že od prve minute, je tokrat nad štabom Gibanja Svoboda dolgo visela napetost, ki jo je bilo čutiti v vsakem kotičku dvorane. Sprva je bilo sicer prijetno, skoraj sproščeno vzdušje. A z vsako novo informacijo o tesnem izidu se je razpoloženje umirjalo. Glasba, za katero je skrbel DJ, je med napetim preštevanjem glasov za dobro uro skoraj povsem utihnila. Oči so bile uprte v televizijske zaslone in telefone, kjer so spremljali rezultate DVK.

Ko je postalo jasno, da je na volitvah največ glasov prejela Svoboda, sicer za las, je okoli 22.30 člane in podpornike le prišel pozdravit in nagovoriti predsednik stranke Robert Golob, ki je prišel v spremstvu svoje soproge Tine Gaber Golob. Nekateri so se spraševali, kje je predsednik stranke, a očitno pred kamere ni želel stopiti, preden ni bilo jasno, kakšni so rezultati volitev. Pripeljala sta se z avtomobilom, v štabu so ob prihodu odmevali zvoki skladbe Thunderstruck skupine AC/DC, Goloba pa je napovedal generalni sekretar stranke Matej Grah. Ko je Golob stopil v dvorano in se podal proti odru, se je vzdušje dokončno sprostilo, dvorana pa je zaplesala ob ritmih Bella Ciao.

Golob se je po nagovoru, v katerem ni skrival, da jih čakajo trda pogajanja, razmeroma hitro odpravil proti parlamentu. Njegova soproga Tina Gaber Golob se je umaknila v VIP-prostore, kamor novinarji niso imeli dostopa. Tam jo je čakala tudi sestra Urška Gaber, medtem ko je njuna mama Mateja Gaber ostala v dvorani in bila izjemno dobro razpoložena. Golob je sicer še nekaj trenutkov ostal v prostoru in se fotografiral s podporniki, a je kmalu začel spraševati bližnje: »Kje je moja žena?« in se smeril proti VIP prostoru, ki ga je varoval varnostnik. Tam se je zadržal krajši čas, saj je predsednika vlade čakalo srečanje z ostalimi strankami v državnem zboru, kjer je bilo tudi novinarsko središče.

Mama in sestra sta v štab prišli že kmalu po 19. uri in sta bili med tistimi, ki so dočakali razplet. Ko se je slavje razživelo po prihodu Goloba, je DJ znova navil glasbo, ples pa se je razlil po prostoru. Med slovenskimi uspešnicami, kot so Siddharta, Vili Resnik, Bazarji (pesem Tina ne verjame) pa tudi tujimi in hrvaškimi ritmi, so se gostje sprostili, med njimi tudi Mateja Gaber, ki ni skrivala ponosa in veselja ob zmagi ter je čestitala tudi svojemu zetu.

Proti 23. uri se je prizorišče začelo opazno prazniti, čeprav je bilo slavje komaj dobro zaživelo. Na mizah je ostalo še veliko skrbno pripravljenih jedi – od tortelinov z rikoto in špinačo v parmezanu, burgerjev (tudi veganskih) in tatarskega bifteka, pripravljenega pred gosti, tortelinov, do francoskih briošev, rostbifa s čili omako, tacosov z račko, telečjih ličk, račje paštete, parmezanovih lizik ...

Robert GolobGibanje SvobodaTina Gaber GolobVolitve 2026Mateja Gaber
ZADNJE NOVICE
11:31
Novice  |  Slovenija
VOLITVE 2026

Razkrivamo: to so novi obrazi, ki so sinoči prišli v parlament!

Primerjali smo seznam poslancev starega in novega sklica parlamenta. Tole so vsi novi poslanci, ki se jim je sinoči uspelo prebiti v parlament.
23. 3. 2026 | 11:31
11:30
Lifestyle  |  Polet
NAJNOVEJŠE O PROTEINIH

Proteini so povsod! Nas ta trend res dela bolj zdrave, ali nam lahko tudi škodi?

Beljakovinski bum: zakaj smo obsedeni z beljakovinami in ali pretiravamo?
Miroslav Cvjetičanin23. 3. 2026 | 11:30
11:06
Bulvar  |  Domači trači
VOLILNI ŠTAB

Golobova tašča navdušeno zaplesala v štabu in čestitala zetu za zmago (VIDEO)

Ko se je napet večer v štabu Gibanja Svoboda vendarle prevesil v zmago, je med najbolj razpoloženimi izstopala prav Mateja Gaber, ki je ob glasbi zaplesala in zetu iskreno čestitala.
Nina Čakarić23. 3. 2026 | 11:06
10:47
Novice  |  Svet
TRIJE OSUMLJENCI

Zažgali štiri reševalna vozila, policija preiskuje zločin iz sovraštva

V reševalnih vozilih so eksplodirale plinske jeklenke. Izbruhnil je požar, v katerem so bila vozila uničena, eksplozija pa je razbila okna v bližnjem poslopju.
23. 3. 2026 | 10:47
10:47
Promo
Razno
BELJAKOVINE

Beljakovine: koliko jih potrebujemo na dan in zakaj so ključne za energijo

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
23. 3. 2026 | 10:47
10:27
Novice  |  Svet
NENAVADNA NESREČA

Trčila letalo in vozilo, pilot in kopilot izgubila življenji (FOTO)

Zaradi nesreče je bilo začasno zaprto newyorško letališče LaGuardia.
23. 3. 2026 | 10:27

IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Novigrad: prestižno bivanje na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
Promo
Razno
BELJAKOVINE

Beljakovine: koliko jih potrebujemo na dan in zakaj so ključne za energijo

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
23. 3. 2026 | 10:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Je to kuhinja, ki misli namesto vas?

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ko pomlad spet vzpostavi notranje ravnovesje

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 08:59
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 14:07
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
18. 3. 2026 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUPOVANJE

Slovenski dobavitelji ostajajo v Hoferju

Hofer sodeluje z več kot 130 slovenskimi dobavitelji – s Pekarno Hlebček že od leta 2005
23. 3. 2026 | 10:14
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZVIN GLEŽNJA

Zakaj se pogosta športna poškodba velikokrat ponovi?

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
17. 3. 2026 | 08:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBOZDRAVSTVO PRIHODNOSTI

»Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 16:29
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
19. 3. 2026 | 11:13
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
TRGOVINE

Slovenska ponudba ostaja na prodajnih policah

Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
Promo Slovenske novice17. 3. 2026 | 08:25
Promo
Novice  |  Slovenija
AKTIVNI CENIK

Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
17. 3. 2026 | 09:03
Promo
Razno
TOPLOTNE ČRPALKE

Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
17. 3. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Lep, miren in pametno zasnovan dom za sodobno življenje

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Slovenske novice19. 3. 2026 | 15:34
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
RAZISKAVA

Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
Promo Delo18. 3. 2026 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Za koga so najbolj zanimive ljudske obveznice?

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
18. 3. 2026 | 16:43
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
19. 3. 2026 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Prijava škode v nedeljo zvečer?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
20. 3. 2026 | 10:13
