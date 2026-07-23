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PRIČAKALO GA JE VELIKO OTROK

Goran Dragić si vedno vzame čas za najmlajše: Želim vrniti nekaj, kar sem sam prejel v mladosti (FOTO)

Ob obisku Ribnice ga je otrokom namenil največ in jih spodbudil, naj bodo čim več na športnih igriščih.
Mladim je delil avtograme. FOTOGRAFIJI: Milan Glavonjić
Mladim je delil avtograme. FOTOGRAFIJI: Milan Glavonjić
Milan Glavonjić
 23. 7. 2026 | 07:25
3:05
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Podjetje Šilc, d. o. o., je ob 30-letnici delovanja v Ribnici pripravilo slovesnost, na kateri se je zbralo približno 600 povabljenih gostov. Med njimi je bil tudi nekdanji kapetan slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić, ki je s svojo prisotnostjo razveselil številne obiskovalce, največ navdušenja pa je požel med najmlajšimi. Direktor podjetja Andrej Šilc je ob jubileju poudaril, da uspeh podjetja skozi tri desetletja temelji predvsem na zaupanju strank. »Najboljša reklama je še vedno priporočilo od ust do ust,« je dejal. Prav dober glas podjetja je v Ribnico privabil številne goste in poslovne partnerje, med njimi tudi enega najbolj prepoznavnih slovenskih športnikov.

Dragića je ob prihodu pričakalo veliko otrok, ki so si želeli fotografije, podpisa ali kratkega pogovora. Nekdanji vrhunski športnik je z veseljem namenil čas mladim oboževalcem in poudaril, da so mu takšna srečanja vedno v posebno zadovoljstvo, saj želi novim generacijam vrniti del podpore in spodbude, ki ju je bil tudi sam deležen na začetku svoje športne poti. »Res jih rad srečam, tudi na vsakoletnem kampu, na katerem sodeluje približno 120 otrok. Želim vrniti nekaj, kar sem sam prejel v mladosti,« je dejal. Spomnil se je svojih otroških let, ko je z občudovanjem spremljal vrhunske košarkarje. Med njimi je spoznal Raša Nesterovića, ki je pomembno vplival na njegovo športno pot. Prav zato si danes želi, da bi otroci čim več časa preživeli na športnih igriščih, razvijali svoje talente in nekoč morda tudi sami oblekli reprezentančni dres.

Po njegovem prepričanju Sloveniji košarkarskih talentov ne primanjkuje, čeprav ima država le dobra dva milijona prebivalcev. Kot dokaz je navedel tudi pravkar končano evropsko prvenstvo reprezentanc do 20 let. Poudaril je, da talent sam po sebi ni dovolj. Vrhunski rezultati so namreč plod trdega dela, vztrajnosti, discipline in vsakodnevnega odrekanja, pomembno vlogo pa ima tudi nekaj športne sreče. Beseda je nanesla še na bližajočo se deseto obletnico osvojitve naslova evropskih prvakov leta 2017, enega največjih uspehov slovenskega športa. Dragić pravi, da so spomini na tiste nepozabne dni še vedno zelo živi, čeprav je od takrat minilo že skoraj desetletje. Evforija, ki je zajela Slovenijo po osvojitvi evropskega naslova, je postala del športne zgodovine, dosežek reprezentance pa ostaja nekaj, na kar je lahko ponosna celotna država.

Skupaj z zaposlenimi v podjetju
Skupaj z zaposlenimi v podjetju

Na vprašanje o stikih z nekdanjimi reprezentančnimi soigralci je odgovoril, da danes večino časa živi v Miamiju, kjer se posveča svojim projektom. S prijatelji iz reprezentance se največkrat sreča ob obiskih Slovenije, sicer pa ni več neposredno vpet v slovensko košarko, čeprav še vedno z veseljem spremlja njene uspehe. 

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