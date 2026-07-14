Goran Dragić z izbranko uživa na romantičnem oddihu v Grčiji: »Nekateri kraji ti omogočijo, da se sprehodiš skozi zgodovino« (FOTO)

Po koncu bogate košarkarske kariere si Goran Dragić lahko privošči nekoliko več časa za oddih in potovanja. Nekdanji kapetan slovenske reprezentance te dni uživa v Grčiji, kjer skupaj z izbranko Greice Murphy raziskuje zgodovinske in kulturne znamenitosti Aten.

Na družbenih omrežjih je objavil utrinke z obiska grške prestolnice, med katerimi izstopa fotografija pred znamenitim Partenonom na atenski Akropoli. Ob njej je zapisal: »Vstopiti v preteklost, da bi še bolj cenili sedanjost. Nekateri kraji ne pripovedujejo le zgodovine – omogočijo ti, da se skoznjo sprehodiš. Atene, res ste neverjetne.«

Poleg ogleda ene najbolj prepoznavnih svetovnih kulturnih znamenitosti je s sledilci delil tudi nekaj utrinkov iz mestnega vrveža in lokalne kulinarike. Na eni od fotografij pred Partenonom pozira skupaj z Greice, s katero v zadnjem obdobju pogosto potujeta in odkrivata nove kotičke sveta. Po zaključku profesionalne kariere se je Dragić posvetil predvsem družini, poslovnim projektom in dobrodelnim dejavnostim, ob prostem času pa očitno ne skriva ljubezni do potovanj. Njegovi sledilci so objavo pospremili s številnimi všečki in komentarji, v katerih so mu zaželeli prijetno raziskovanje Grčije.