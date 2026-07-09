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Goran Šarac besni zaradi MMS: Andrea Flega poziva k odstopu: »Kar trdi, je laž«

Odgovorni pravijo, da je festival Melodije morja in sonca potekal v skladu s pravili. Andrea Flego zanika vse očitke o navzkrižju interesov, a njegovim besedam ne verjame glasbeni producent Goran Šarac, ki se je tokrat festivala udeležil po 35 letih.
Goran Šarac, ki je soavtor skladbe Morje mi, in pevec Il Divjih Žiga Šraml, ki je napisal besedilo. FOTO: Mediapeed

Goran Šarac, ki je soavtor skladbe Morje mi, in pevec Il Divjih Žiga Šraml, ki je napisal besedilo. FOTO: Mediapeed

Levo je zapis v bazi Sazasa, desno pa predstavitev skladbe na festivalu MMS. Razlika med njima je sprožila hude očitke o domnevni zlorabi na festivalu. FOTO: Delo Ui

Levo je zapis v bazi Sazasa, desno pa predstavitev skladbe na festivalu MMS. Razlika med njima je sprožila hude očitke o domnevni zlorabi na festivalu. FOTO: Delo Ui

Goran Šarac, Dare Kaurič in Andrea Flego – Effe. FOTO: Mediaspeed

Goran Šarac, Dare Kaurič in Andrea Flego – Effe. FOTO: Mediaspeed

Goran Šarac, ki je soavtor skladbe Morje mi, in pevec Il Divjih Žiga Šraml, ki je napisal besedilo. FOTO: Mediapeed
Levo je zapis v bazi Sazasa, desno pa predstavitev skladbe na festivalu MMS. Razlika med njima je sprožila hude očitke o domnevni zlorabi na festivalu. FOTO: Delo Ui
Goran Šarac, Dare Kaurič in Andrea Flego – Effe. FOTO: Mediaspeed
N. Č.
 9. 7. 2026 | 18:25
9:33
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Potem ko smo poročali o očitkih glasbenikov in glasbenih strokovnjakov glede domnevno etično spornih okoliščin letošnjega izbora festivala Melodije morja in sonca (MMS), se razprava nadaljuje. V središču pozornosti ostaja Andrea Flego, ki je na festivalu opravljal več vlog hkrati – bil je umetniški vodja festivala, član komisije za izbor skladb in podpisan kot aranžer zmagovalne pesmi. Prav to prepletanje funkcij je med številnimi glasbeniki sprožilo burne odzive. Nekateri menijo, da gre za etično sporno in težko razumljivo prakso, drugi pa opozarjajo, da takšna ureditev meče senco dvoma na verodostojnost festivala. Več preberite v članku: Goran Šarac, Daniel Popović in številni po festivalu MMS: »To ni več vprašanje okusa, to je klasična kuhinja«

Flego je v obširnem odzivu, ki smo ga objavili v Slovencih novica zavrnil vse očitke in poudaril, da ni soavtor zmagovalne skladbe. »Nisem podpisal nobene Sazasove prijave dela ali medsebojne pogodbe soavtorjev dela za to pesem. Kasneje sem bil naveden zgolj kot avtor aranžmaja, kar danes glasbeni producent večinoma dejansko je. Aranžma se ne šteje v avtorstvo niti ni predmet nikakršne restrikcije v pravilniku MMS,« je pojasnil. Dodal je še, da je morebitni kasnejši pripis avtorskih pravic izključno odločitev avtorja skladbe Draga Misleja - Mefa. Iz javno dostopne baze avtorskih del Sazasa sicer izhaja, da sta pri skladbi Drugačna je le noč kot avtorja glasbe navedena Andrea Flego in Drago Mislej.

Goran Šarac, Dare Kaurič in Andrea Flego – Effe. FOTO: Mediaspeed
Goran Šarac, Dare Kaurič in Andrea Flego – Effe. FOTO: Mediaspeed

Flego ob tem vztraja, da pravilnik festivala ni bil kršen tudi in da je vse potekalo v skladu z njegovimi določili.  Na vprašanje, ali vidi konflikt interesov v tem, da je kot umetniški vodja sodeloval pri tekmovalni skladbi, saj je v izborni komisiji, ki izbira nastopajoče in tako vnaprej sliši vso svojo konkurenco, hkrati pa je Mefa povabil, da sodeluje na festivalu, odgovarja, da v tem ne vidi nič spornega. Po njegovih besedah gre za »velik nesporazum oziroma nepoznavanje zelo jasnih in dodelanih navodil pravilnika festivala MMS«. Pojasnjuje, da je bil Mef letos povabljen kot prejemnik posebne nagrade MMS Avtor, ki jo neposredno izbere umetniški vodja, zato »tu sploh ni vmes izborne komisije«. Dodaja, da umetniški vodja pri podelitvi glavne nagrade nima besede: »Nisem in ne smem biti član strokovne žirije, niti ne glasujem iz naslova občinstva, televotinga ali radijskih postaj.« Več v članku: Ekskluzivno! Po burnih odzivih na MMS se nam je oglasil Andrea Flego: »Če bi fovšija gorela, bi bila Slovenija v plamenih.

Na Flegov odziv se nam je z daljšim zapisom oglasil dolgoletni glasbeni producent in glasbenik Goran Šarac, ki je kot soavtor sodeloval na letošnjem MMS pri skladbi Morje mi v izvedbi skupine Il Divji. Pesem je na festivalu osvojila drugo mesto, med poslušalci pa je precej pozornosti vzbudilo dejstvo, da od strokovne žirije ni prejela niti ene same točke. Šarac pravi, da ga je po koncu festivala presenetilo spoznanje, da je bil umetniški vodja festivala hkrati tudi soavtor zmagovalne skladbe, kar po njegovem mnenju odpira povsem drugačen pogled na celotno dogajanje. Hkrati pa je Flega pozval k odstopu. Zakaj?

Levo je zapis v bazi Sazasa, desno pa predstavitev skladbe na festivalu MMS. Razlika med njima je sprožila hude očitke o domnevni zlorabi na festivalu. FOTO: Delo Ui
Levo je zapis v bazi Sazasa, desno pa predstavitev skladbe na festivalu MMS. Razlika med njima je sprožila hude očitke o domnevni zlorabi na festivalu. FOTO: Delo Ui

Njegovo celotno izjavo objavljamo v celoti

V imenu ohranjanja integritete, imidža festivala Melodije morja in sonca (MMS), verodostojnosti institucije Avditorij, RTV Slovenija, glasbene stroke pozivam umetniškega direktorja Andrea Flega, naj odstopi s te funkcije in s tem dejanjem pokaže, da ima vsaj malo etične drže in razumevanja, kaj se sme in kaj ne. S tem bi se odblokirala nakopičena napetost, ki se je v kritični javnosti reflektirala zadnje dni skozi objave v medijih.

V svojem pojasnilu v vašem mediju Flego spretno z veliko besedami ne pove čisto nič. Na začetku 'namoči' oziroma prevali krivdo za morebiten zaplet in avtorsko prijavo na Sazas na soavtorja in nagrajenca festivala Draga Misleja Mefa. Skozi prazno citiranje členov pravilnika, ki se sicer bere kot nek pravno napisani PR, se oddaljuje od bistva odgovora in nedopustnosti njegovega ravnanja, da je: 1. Kot umetniški vodja MMS uvrstil v konkurenco svojo (soavtorsko) pesem, 2. To pesem potem nagradil in 3. Predhodno se prijavil na Sazas, da mu pripadajo tantieme od predvajanj in s tem svoje dejanje monetiziral.

To je korupcija, ki se vidi iz vesolja in jo bomo, če ne pride do njegovega odstopa, vsekakor prijavili KPK, samo takrat se bo Flego ognil odgovornosti, ker se bo ta prenesla na direktorja Avditorija, ki je odgovorna oseba.

Aranžer ni avtor? Smešna trditev. Lari fari od nekoga, ki je v glasbi že leta. Glasbeno delo z besedilom ima dva dela - avtorstvo nad besedilnim deležem in glasbenim deležem. V glasbenem deležu so skladno z moralnim načelom avtorskega prava napisani oziroma navedeni vsi soudeleženci pri nastanku dela. Zato je za lase privlečena trditev, da Flego ni soavtor. Ta dvom lahko takoj odpravimo z zahtevo oziroma pojasnilom zakona o avtorski pravici ZASP, ampak za to ni ne časa, ne potrebe, ker je bistvo problema drugje.

V TV prenosu, ko je Mef izvajal pesem, se je na ekranu pojavila grafika z naslovom pesmi, avtorji, številko za glasovanje itd. Flego kot soavtor ni bil napisan na TV ekranu, zato še vedno trdim, da je bila ta izpustitev njegovega imena poskus namerne manipulacije in prikrivanja resnice, na katero je naslednji dan opozoril kolega Jizah DaFunk in ob čem smo bili številni nemalo presenečeni.

Pojasnil bi še to, da je Prijava pesmi na Sazas zelo natančno določena, pogojevana je s posnetkom pesmi in podpisi vseh soavtorjev. Šele takrat postane vidna v bazi pesmi. In ker je pesem v bazi, pomeni, da je Flego pri polni zavesti podpisal prijavo, in to, kar trdi, je navadna laž. No, obstaja znanstvenofantastična možnost, da je nekdo ponaredil njegov podpis in namesto njega oddal prijavo, o kateri on ne ve nič.

Seveda se sedaj trudi oprati odgovornosti s sodelovanji v prijateljskih podkastih, širjenjem polresnic in transferom krivde na druge. Z nenehnim ponavljanjem, da je nekdo nevoščljiv, s floskulami in ljudskimi pregovori, ampak tega ne bom komentiral.

Ker so danes merila precej višja kot pred desetletji in ker so klientelizem, korupcija in navzkrižje interesov zavržna dejanja, imam do njih ničelno stopnjo tolerance. Zato ga še enkrat javno pozivam, da sprejme svoj del odgovornosti in nemudoma odstopi ter pokaže, da je v njem ostala trohica etike in morale.

Goran Šarac

Kaj pravijo na RTV Slovenija?

Iz baze avtorskih del Sazasa sicer izhaja, da je pri skladbi Drugačna je le noč v rubriki avtor glasbe navedena Andrea Flego in Drago Mislej. Zakaj v televizijski grafiki ni bilo videti imena Andree F? »Pri nobeni skladbi nismo navedli avtorjev priredb, saj je za priredbe skladb v prenosu poskrbel festivalski band. Avtorji priredb studijskih izvedb tekmovalnih skladb v prenosu festivala niso bili angažirani in zato tudi ne navedeni,« odgovarjajo z RTV Slovenija. Več v članku: Sporne okoliščine izbora MMS!? Flego zanika kuhinjo, SAZAS pojasnjuje

Aranžer ni vedno tudi avtor

V Združenju SAZAS pojasnjujejo, da je pri razumevanju vloge aranžerja treba ločiti med avtorskopravnim in glasbenim pomenom izraza. »V avtorskopravnem smislu je aranžer oziroma avtor glasbene priredbe tisti, ki na podlagi že obstoječega glasbenega dela ustvari priredbo in s tem novo avtorsko delo. Tak avtor je soavtor prirejenega dela in se v evidenco vpisuje kot avtor priredbe (oz. aranžer), če je bila priredba izdelana z ustreznim soglasjem avtorjev oziroma drugih imetnikov pravic izvirnega dela. V nasprotnem primeru pravica na priredbi ne nastane.«

V glasbeni praksi pa se izraz »aranžer« pogosto uporablja tudi za osebo, ki orkestrira ali oblikuje zvočno podobo skladbe, ki še nastaja in še ni bila objavljena. »V takem primeru pa ne gre za glasbeno priredbo že obstoječega dela in takšno delo nima aranžerja. Če je takšen ustvarjalni prispevek dovolj izviren, se njegov avtor šteje za enega od skladateljev oziroma soavtorjev izvirnega glasbenega dela. Ali posamezen prispevek predstavlja avtorsko delo, je odvisno od njegove ustvarjalne narave, o tem pa se praviloma dogovorijo sami avtorji," odgovarjajo.

Hkrati pa v praksi izraz aranžer pogosto označuje tudi osebo, ki sodeluje pri nastajanju izvirne skladbe in oblikuje njeno zvočno podobo. V tem primeru se lahko njen ustvarjalni prispevek šteje za soavtorstvo izvirnega glasbenega dela, če je dovolj izviren. »Ali posamezen prispevek predstavlja avtorsko delo, je odvisno od njegove ustvarjalne narave, o tem pa se praviloma dogovorijo sami avtorji. Pri delih, ki nastajajo v sodelovanju več avtorjev, se avtorji med seboj dogovorijo, kdo je s svojim ustvarjalnim prispevkom ustvaril avtorsko delo in kakšni so njihovi deleži,« nam je odgovoril SAZAS.

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festivalMelodije morja in soncaglasbaAndrea Flego EffeGoran Šarac
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