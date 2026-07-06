Goran Šarac, Daniel Popović in številni po festivalu MMS: »To ni več vprašanje okusa, to je klasična kuhinja«

Veliko nagrado jubilejnega 45. festivala Melodije morja in sonca (MMS) sta osvojila Drago Mislej - Mef in Marina Martensson s skladbo Drugačna je le noč. A namesto zgolj slavja je letošnji festival spremljal val kritik. Nekateri glasbeniki in ustvarjalci so namreč javno podvomili o poteku glasovanja in opozorili na domnevno navzkrižje interesov, ker je bil umetniški vodja festivala Andrea Flego tudi soavtor zmagovalne skladbe. Flego je sicer brat Lorelle Flego, ki je dolgoletna voditeljica prireditve v Avditoriju Portorož.

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Glasbeni producent Goran Šarac, sicer soavtor ene od skladb je opozoril na razkorak med glasovanjem občinstva in strokovne žirije. »Sem so-avtor pesmi. Ko strokovna žirija dvakratnemu zmagovalcu publike (Avditorij in Televoting) nameni nič točk, to lahko pomeni dvoje: ali da je strokovna žirija nestrokovna in ni prepoznala potenciala pesmi ali da je to taktična odločitev z namenom blokirati nepredvidene situacije, da ne pride do zmage Il Divji … in se zmaga 'naštela' drugemu. Seveda bi se ob bolj spretnem 'taktiziranju', če bi jim na primer dodelili vsaj eno točko, lahko izognili takemu očitku. Kaj hočemo … Stokrat sem bil v podobnih igrah tekom teh 45 glasbenih let … No, začelo se je poletje, kjer potrebujemo sonce in sprostitev ob dobri glasbi. Biti zmagovalec ljudstva ni slabo, zato gremo dalje v nove zmage.«

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Razočaran Daniel Popović

Razočaranja ni skrival niti Daniel Popović, ki na festivalu ni prejel niti ene točke. Oglasila se je njegova soproga Aleksandra Popović, ki je zapisala: »Tudi Daniel ne bo več nasedal na take festivale. Mu ni potrebno, ker so glasovali zanj tako v Avditoriju kot na televotingu, pa nič od nič ... Saj nismo od včeraj.«

Daniel Popović po koncu festivala ni skrival razočaranja. FOTO: Mediaspeed

Tekmovanje je spremljala in komentirala slovenska učiteljica Katarina Goričan, ki se na družbenih omrežjih vse pogosteje odziva na pereče družbene teme. »Da je farsa popolna, poskrbi podatek, ki meji na absurd: umetniški vodja festivala Andrea Flego je hkrati soavtor zmagovalne skladbe Mefa! Si lahko mislite, kakšna sprevržena kuhna je to? Človek, ki sooblikuje festival in ima vpliv na sestavo žirije, pošlje na tekmovanje svojo lastno pesem in nato 'strokovno' zmaga! Medtem pa drugi tekmovalci, nič hudega sluteči, iskreno in s srcem tekmujejo, misleč, da bodo pravično ocenjeni. Kakšna naivnost! To ni več vprašanje okusa. To je klasična kuhinja – zrežiran izid, ki popolnoma ignorira voljo tisočev poslušalcev. Zrežirali so si zmago po svoje! Zakaj sploh še glasujemo in plačujemo klice, če peščica v ozadju odloča o vsem? Festival je s tem izgubil vsako verodostojnost in demokratično legitimnost.«

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Svoje mnenje je delil slovenski glasbenik, urednik in radijski voditelj z umetniškim imenom Jizah DaFunk. »Ne more biti Andrea F., umetniški vodja festivala, in hkrati zmagoviti avtor, ob tem pa med prenosom ta podatek skriti, hkrati spisati komad in ga povabiti. Niti nivo komunikacije voditeljev ni vreden nacionalke.«

Na širšo problematiko slovenske glasbene scene je opozorila televizijska voditeljica Oriana Girotto. »Pozabil si omeniti, da ves ta 'trud' in denar itak zaman, ker noben radio ne bo vrtel nobenega od teh komadov (tudi če bi bili dobri) in nobena televizijska oddaja ne bo povabila nastopajočih. Skratka, kot vsako leto, je MMS namenjen samo sebi. Toliko o neorganiziranosti in nepovezanosti slovenske glasbene scene.«

Vprašanja o ostrih kritikah, ki so se po festivalu pojavile v javnosti, smo naslovili na Andreo Flega. Med drugim nas je zanimalo, kako odgovarja na očitke o domnevnem navzkrižju interesov in ali po burnih odzivih razmišlja o kakršnih koli ukrepih za prihodnje izvedbe festivala. Njegov odgovor še čakamo in ga objavimo takoj, ko ga prejmemo.