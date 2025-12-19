  • Delo d.o.o.
OBLETNICA

Goran Šarac ob 10. obletnici smrti Simone Weiss: »Utihnil je tvoj žametni glas …«

Pod ganljivim zapisom se je Goran Šarac podpisal skupaj z otrokoma.
Poslednje slovo kraljice ljudskih src Simone Weiss. FOTO:
Poslednje slovo kraljice ljudskih src Simone Weiss. FOTO:
N. Č.
 19. 12. 2025 | 13:28
 19. 12. 2025 | 14:50
2:47
A+A-

Na današnji dan mineva natanko deset let, odkar je umrla Simona Weiss. 19. decembra 2015 je za vedno odšla pevka zabavne glasbe, fotomodel in psihologinja, rojena 29. aprila 1963 v Mariboru, umrla pa v Slovenj Gradcu. Za seboj je pustila glasbo, besede in spomin.

Ganljiv zapis: »Ostali smo sami. Popolnoma sami …«

Njen nekdanji soprog Goran Šarac je ob obletnici delil GANLJIV zapis, pod katerega se je podpisal skupaj s sinovoma. Objavljamo ga v celoti: »Daljnjega jutra, pred 10. leti (19.12.2015) ob 7:30, ko se je prebujal sončen zimski dan, si zapustila ta svet. Utihnil je tvoj žametni glas, bolečino na obrazu je zamenjala angelska blaženost. Nastala je posvečena tišina, toplina iz tvojega telesa se je razlila po prostoru bolniške sobe. Ostali smo sami. Popolnoma sami v globoki žalosti, ne vedoč, kako naprej. Mi, za katere si bila samo mati in soproga. Tvoje življenjsko udejstvovanje in močna sled, ki si jo pustila med ljudmi v času in prostoru, kjer si živela, ni mogla odtehtati bolečine… Danes se te s ponosom spominjamo, obrnjeni v življenje, ki je pred nami. Spremlja nas tvoja misel: 'Veseli se vsakega novega dne' in sledimo tvojemu optimizmu, ki si nam ga vsak dan prinašala. Goran, Simon, Lili & Erik«

Pevka, ki je pela za ljudi

Simona Weiss je izdala 20 albumov v skupni nakladi 500.000 izvodov, kar jo uvršča med najbolj prodajane slovenske glasbenike. Posnela je okoli 200 skladb in napisala preko 300 besedil. Prepevala je lahkotno mešanico pop in narodnozabavne glasbe z dalmatinskimi vplivi. Med njenimi najbolj znanimi pesmimi so: Mati, Tisoč želja, Ti si ljubezen, Ena želja, Vzela sem si Štajerca, Vate sem zaljubljena, Tu non llores mi querida in Pet poljubov. Prav Pet poljubov je bila pogosta izbira tekmovalcev na avdicijah za nastop v popularni televizijski oddaji Karaoke.

Veljala je za lepotico z odprtim odnosom do svoje publike, ki je presegal njene pevske sposobnosti,  zato so ji nadeli vzdevek »kraljica ljudskih src«. Imenovali so jo tudi »princesa«.

Več o življenju Simone Weiss si boste lahko prebrali v sobotni izdaji tiskanih Slovenskih novic in na tem spletnem naslovu.

