Govorice so vse glasnejše, bo Sanjskega moškega Hrvaške spet zmagala Slovenka? (FOTO)

Kaja Casar, ki velja za eno najbolj izstopajočih tekmovalk letošnje sezone, je na družbenih omrežjih delila fotografijo, na kateri je v objemu sanjskega Karla. Posnetek, ki je nastal še med snemanjem na Kreti, je sprožil pravo evforijo med njunimi sledilci in dodatno podžgal ugibanja o tem, katera bo zmagovalka. Da bo to Kaja, se namreč govori že kar nekaj časa, a le naskrivaj.

Fotografija, na kateri delujeta sproščeno in povezano, je v slabem dnevu nabrala čez dvajset tisoč všečkov. Še bolj ljubeči pa so komentarji, ki nakazujejo, da gledalci Karla in Kajo res iskreno vidijo kot par. »Najlepši par«, »To je to« in »Končno prava energija« so eni izmed najbolj všečkanih komentarjev pod fotografijo, ki pa ni njuna prva. Pred tedni je namreč že objavila eno, a iz nje ni čutiti take kemije, kot jo je čutiti iz najnovejše.

Modrooka mirna Kaja zna osvojiti moško srce, to je dokazala že pri Gregorju Čeglaju

Kaja sicer že od začetka oddaje velja za eno glavnih favoritk. Sedemindvajsetletna Slovenka, ki ima kariero na Tenerifih, kjer dela kot inštruktorica srfanja, je s svojo umirjenostjo, naravnostjo in spoštljivim odnosom hitro pričela izstopati med turbulentnimi sotekmovalkami. Prav ona je bila tudi tista, ki je s Karlom doživela tudi prvi poljub v sezoni – od takrat naprej ni bilo več dvoma, ali bo Kaja visoko med finalistkami.

Njena prednost pred drugimi tekmovalkami je predvsem v pristopu. Kaja deluje prizemljeno in pristno, hkrati pa samozavestno, zato naj bi tudi pritegnila Karlovo pozornost. Na drugi strani je pri Petru trenutno precej visoko Anastasia, ki je prav tako čudovita na pogled, a vseeno malo manj priljubljena. Skupaj z našo drugo tekmovalko, Nušo Šebjanič, sta namreč poskrbeli za najbolj razvpito prijateljstvo sezone, včasih v pozitivnem, včasih pa tudi v negativnem smislu.

Vse se sicer lahko še obrne, a Prekmurci se že zadovoljno pogovarjajo o novi zmagovalki iz domačih logov. Upamo, da imajo prav.