Gre Gašper po Sandijevih stopinjah? Anja šokirala: »On se z nekom drugim sestaja«

Eksperimentu Poroka na prvi pogled sta se kot zadnja pridružila Tanja Hauptman in Gašper Mikolič, ki pa jima, vsaj za zdaj, še ne svetijo rožice. In vprašanje, če jima kdaj sploh bodo. Pisali smo, da zakonca nikakor ne najdeta skupnega jezika. Že v prejšnji oddaji je bilo namreč jasno, da se med njima nabirajo nesporazumi in zamere, za kar je kriva tudi Gašperjeva nepripravljenost več časa preživeti z žensko, ki so mu jo izbrali strokovnjaki. Tako smo denimo izvedeli, da je od poroke v lastnem domu spal kar trikrat, šele v torkovi oddaji pa je izrazil pripravljenost, da se preseli v skupno stanovanje.

Zakaj je bilo temu tako, ve le on, govori pa se, da naj bi imela prste pri tem druga ženska. Z njo naj bi si Gašper dopisoval, šlo pa naj bi za damo iz zunanjega sveta, ki v eksperimentu ne sodeluje. »Ne vem, koliko se to ve, a je on že o tem govoril, ampak on se z nekom drugim sestaja, to mi je Tanja včeraj tudi povedala« je šokantno resnico razkrila Anja Rijavec, izza kamere pa je bilo slišati, da se to ne ve.

Nekaj podobnega se je v Poroki na prvi pogled sicer že zgodilo. Spomnimo se neposrečenega zakona med Sandijem Kojićem in Viktorijo Santini oziroma Viki. Tudi pri njima ni bilo vse, kot bi moralo biti, tudi v tem primeru je Sandi precej časa preživljal »zdoma«, na koncu pa priznal, da je Viki prevaral z njeno pričo Milko.

Takrat se je budno odzvala Anja, ki je vse skupaj označila za zlorabo, čeprav je bilo na malih ekranih videti, da je Viki prevaro sprejela izredno mirno. »Strokovnjaki očitno na točki snemanja niso videli dnevnega življenja parov. In imajo posledično manj informacij kot gledalci. In izpadejo (po mojem mnenju) neinformirani in ZELO SLABO presojajo dogajanje. Viki se je zgodila zloraba, ki bo imela resne posledice na njeno življenje tudi izven eksperimenta,« je takrat na družabnem omrežju zapisala Anja, ki tudi Gašperju ni najbolj naklonjena.

Začetek konca?

Že v prejšnji oddaji, ko so se pari družili pri večerji, je opazila, da imata Tanja in Gašper podobne težave, kot jih ima sama s svojim možem Denisom Bajrićem. A če se Anja nekako trudi delati na zvezi, se z Denisom pogovarjati in reševati tudi svoje težave, to ne velja za Tanjo in Gašperja. Slednji svoje žene skorajda ne pogleda v oči, je rdečelaska opazila že med večerjo, ne izbira besed in Tajno pogosto užali ali prizadene in podobno.

»Jaz si redko upam dati neko ostro mnenje o komer koli, ker imam vedno občutek, da nimam te pravice, ampak v tem primeru si ga upam dati in ga tudi bom dala,« je bila neposredna Anja, ki je bila s Tanjo neposredna: »Jaz sem ga včeraj nekajkrat ujela s pogledom in mi je bilo vse jasno.« Tanja je pred tem namreč drugim udeleženkam eksperimenta razkrila, da je med njo in Gašperjem zadnji teden precej napeto, predvsem pa da jo moti in boli to, da se izmika očesnemu stiku in je res redko pogleda v oči. »Se bojim, da je to začetek konca, še preden se je zadeva pravilno začela,« svojih opažanj ni olepševala Anja.