Gregor Čeglaj razkril veliko novico: kmalu bo postal očka (VIDEO)

Gregor Čeglaj je na družbenem omrežju Instagram razkril, da bosta s partnerico Katlyn dobila otroka. V objavi je tudi razkril, kdaj ga bosta predvidoma dobila.

»Dojenček Čeglaj prihaja aprila 2026,« je zapisal v objavi. V njej je dodan tudi video, v katerem Katlyn pokaže sliki z ultrazvoka, Gregor pa v rokah drži majhne copate, ki že čakajo njunega otroka. Katerega spola je njun otrok, v objavi ni razkril. Morda bo to storil aprila, ko se bo predvidoma zgodil težko pričakovani trenutek.

Gregorja Čeglaja se Slovenija spomni po tem, da je nastopal v resničnostnem šovu Sanjski moški, kjer je na koncu izbral mlado Anjo Širovnik. V zadnjem času je manj na očeh slovenske javnosti, saj se je preselil v ZDA. Naraščaj bo samo pika na i njegovi zvezi s Katlyn. Z njo se je pred časom tudi poročil. Na posnetku na njegovem profilu na Instagramu je videti, da je bila poroka zares čarobna. Poročila sta se ob morju na sanjski plaži.