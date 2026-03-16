Gregor Ravnik z novo pesmijo obuja spomine na otroštvo

Gregor Ravnik je eden tistih, ki imajo na otroštvo mnogo lepih spominov. Prav ti so navdih za skladbo V naši ulici, ki jo letos predstavlja kot prvo. »Prihajam iz Ankarana, ampak danes naša ulica zame pomeni predvsem občutek. Občutek pripadnosti, prijateljstva in varnosti. Se spomnite časov, ko so nam starši rekli, naj pridemo domov, ko se prižgejo cestne luči? Ko so bila poletja neskončna, kolesa odložena ob robu pločnika, otroški smeh pa je odmeval med hišami do poznega večera in mu niti najmočnejša burja ni prišla do kosti,« strne misel o skladbi. Veliko spominov se je obudilo med nastajanjem pesmi in snemanjem. »Najprej pomislim na vožnjo s kolesi in igranje s prijatelji. Poleti smo bili skoraj ves čas na ulici. Tekli smo od hiše do hiše, igrali smo se in vmes ušpičili tudi kakšno vragolijo,« pripoveduje nostalgično. Veliko otroških spominov je povezanih prav z obalo – s pomoli, igrišči in majhnimi svetovi, kjer so otroci preživeli cele dneve. Prav tam se skriva tudi eden Gregorjevih najzgodnejših glasbenih spominov. »Spomnim se, kako sem kot otrok dobil svojo prvo kaseto. Na njej je bila pesem Lahko noč, Piran. Takrat sem dobil tudi prvi avtogram Anike Horvat. Ta pesem je še danes ena mojih najljubših. Vedno jo izjemno rad zapojem tudi na odru,« razkrije.

Videospot prepleta prizore današnjega Gregorja in posnetke iz njegovega otroštva. FOTO: OSEBNI ARHIV

Besedilo za pesem V naši ulici je Gregor zaupal Dragu Misleju - Mefu, pod glasbo pa se podpisujeta Marko Hrvatin in Mitja Bobič, ki sta poleg Anžeta Langusa Petrovića - Dagija in Mira Buljana sodelovala tudi pri aranžmaju. »Najlepše ideje se pri nas zgodijo povsem spontano. Z Markom pogosto najprej ustvariva glasbo brez besedila. Ko pa pride čas za zgodbo, skoraj vedno pomisliva na Mefa – res ima neverjeten občutek za besedo. Marko za melodijo, jaz pa poskušam vse skupaj začutiti skozi glas. Ko se vse to sestavi, navadno nastane nekaj zelo iskrenega,« pove o nastanku pesmi.

Ulice ob morju, prijatelji in dolga poletja so navdih za novo skladbo. FOTO: OSEBNI ARHIV

»Vsi živimo zelo hitro, takšne pesmi pa so lahko majhen opomnik, da so ravno ti preprosti trenutki tisti, ki jih najbolj in najdlje nosimo s seboj v srcu. Malo je namenjena meni, ker gre za lep spomin. Malo prijateljem, s katerimi sem odraščal in me še danes poznajo kot tistega živahnega in veselega Gregorja. Ter seveda družini,« še doda. Pesem ima še eno zanimivost. Nastala je prav za gregorjevo, ko se ženijo ptički. Ta praznik ima rad tudi Gregor. »Tudi zaradi imenske povezanosti, seveda, nisem pa ga nikoli zares dojemal kot svoj mali praznik. Šele zadnja leta dobiva ta dan neki posebni čar; začenja se pomlad, vsi se na svoj način prebujamo,« pojasnjuje. Zelo oseben je tudi videospot. Med ulicami na Obali se prepletajo prizori današnjega Gregorja ter videoposnetki iz njegovega otroštva. Ko danes stopa po ulicah Ankarana, se zdi, kot da nekje v ozadju še vedno odmeva otroški smeh.