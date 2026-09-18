Gregor razkriva, kako je brez zdravil in operacije izgubil več kot 70 kilogramov: »Hrana ne zapolnjuje več praznine« (FOTO)

Gregor Spudič je pred tremi leti tehtal 163 kilogramov. Danes jih ima več kot 70 manj, redno trenira, hodi v hribe in svoje znanje ter ljubezen do hrane trenutno predstavlja tudi v tekmovanju MasterChef Slovenija. Njegova preobrazba pa se ni začela zaradi želje po drugačnem videzu. Telo ga je že nekaj časa opozarjalo, da potrebuje spremembo: imel je povišan krvni tlak, holesterol in krvni sladkor, hitro se je zadihal, slabo spal, gibanje pa mu je predstavljalo vse večji napor. »Živel sem in opravljal vsakodnevne obveznosti, vendar zase in za svoje zdravje nisem naredil dovolj. Šele pozneje sem si priznal, da ne gre več samo za videz ali številko na tehtnici, ampak za vprašanje, koliko časa bo moje telo še zmoglo živeti na tak način,« je povedal za Slovenske novice.
Odločitev za spremembo je bila radikalna, sama pot pa premišljena in postopna. Gregor ni želel hitre diete, ki bi jo po nekaj tednih opustil, temveč način življenja, ki bi ga lahko ohranil dolgoročno. Najprej je spremenil prehrano in začel več hoditi. Približno devet mesecev je kondicijo pridobival s hojo in hribi, pozneje je dodal še vadbo v fitnesu. »Z vsakim izgubljenim kilogramom sem lažje hodil, bolje dihal in dobival več energije ter samozavesti.« V treh letih je izgubil več kot 70 kilogramov, kot najtežji del poti pa danes ne izpostavlja hrane ali treningov. »Najtežji je bil predvsem psihološki del in vztrajnost. Jedilnik in trening lahko načrtuješ, težje pa je spremeniti navade in odnos do hrane, ki ti je dolgo pomenila tudi tolažbo.« Naučiti se je moral predvsem tega, da en slab dan še ne pomeni, da je vse izgubljeno. »Do cilja me ni pripeljala popolnost, ampak doslednost. Nisem bil vsak dan enako močan in motiviran, vendar sem vedno znova nadaljeval.«
Sprememba na tehtnici je prinesla tudi drugačen odnos do lastnega telesa. Gregor priznava, da njegovih opozoril nekoč ni dovolj poslušal. Danes ga spoštuje predvsem zaradi tega, kar zmore. »Lahko hodim v hribe, treniram, se gibam in počnem stvari, ki so bile pri 163 kilogramih zame zelo težke ali skoraj nepredstavljive.« Več samozavesti mu je prineslo zavedanje, koliko vztrajnosti in notranjih bojev je bilo potrebnih za spremembo. »Danes se ne kaznujem več zaradi tega, kar sem bil nekoč. Tisto telo me je kljub vsemu nosilo skozi najtežja obdobja mojega življenja. Zdaj mu poskušam vračati tako, da zanj skrbim, ga poslušam in ga ne jemljem več kot nekaj samoumevnega.«
Več kot 70 kilogramov je izgubil brez zdravil za hujšanje in brez operacije, čeprav je bil bariatričnemu posegu že zelo blizu. V Slovenj Gradcu je opravil vse potrebne preglede in priprave, tik pred načrtovanim posegom pa se je odločil, da bo najprej poskusil sam s spremembo prehrane, gibanjem in vztrajnostjo. Ob tem poudarja, da je bila to njegova osebna odločitev in da je lahko operacija za nekoga drugega povsem ustrezna pot. Kljub veliki izgubi teže ima zelo malo odvečne kože, pri čemer mu je pomagalo tudi redno treniranje.
Danes ne šteje vsake kalorije, ne tehta vsakega grižljaja in nima občutka, da je ves čas na dieti. Prehranjuje se raznoliko, bolj premišljeno in v zmernih količinah, ne prepoveduje si niti pice ali sladice. »Če je en obrok nekoliko obilnejši, naslednji dan zaradi tega ne stradam in se ne kaznujem, ampak se preprosto vrnem v svoj običajni ritem. Zame to danes ni več dieta, ampak način življenja.« Prav hujšanje je vplivalo tudi na njegov pogled na kuhanje, čeprav je bila ljubezen do hrane pri njem prisotna že veliko prej. Njegov oče je bil pek, Gregor pa je obiskoval srednjo živilsko šolo, smer pekarstvo, in velik del poklicne poti preživel ob testu, picah in krušni peči. »Začel sem bolj razmišljati o sestavinah, ravnotežju na krožniku in o tem, kako lahko jed naredim nekoliko lažjo, ne da bi pri tem izgubila okus in značaj.« Prepričan je, da bolj uravnotežena hrana ni nujno dolgočasna. »Omejitve te pogosto prisilijo, da postaneš še bolj ustvarjalen.«
Priložnost za sodelovanje v šovu MasterChef je prišla nepričakovano, saj se v tekmovanje ni prijavil sam, temveč je prejel povabilo. Čeprav je imel veliko izkušenj s testom, picami in krušno pečjo, v klasični restavracijski kuhinji ni nikoli delal. Odločitev je bila še zahtevnejša zato, ker je v MasterChef kuhinjo vstopil le tri tedne po operaciji in telesno še ni bil povsem pri močeh. »Rekel sem si, da takšne priložnosti morda ne bom dobil nikoli več. Če sem v življenju že premagal toliko ovir, moram zbrati pogum tudi za ta korak.«
Strahu, da bi se vsi izgubljeni kilogrami vrnili, nima, ostaja pa previden. Dobro se zaveda, kako hitro se lahko človek vrne k starim navadam. Tehtnica zanj zato ni več edino merilo uspeha; pomembnejši so počutje, energija in to, kaj njegovo telo zmore. »Možnost, da bi se kakšen kilogram vrnil, me ne prestraši. Pomembno je, da se ne vrne način življenja, zaradi katerega sem nekoč izgubil nadzor nad seboj.« Tistim, ki imajo pred sabo podoben cilj, svetuje predvsem, naj ne gledajo vseh kilogramov naenkrat. »Tudi jaz nisem izgubil več kot 70 kilogramov v enem dnevu. Izgubil sem jih kilogram za kilogramom, korak za korakom in odločitev za odločitvijo.« Njegov najpomembnejši nasvet je zato preprost: »Ni treba narediti vsega danes. Danes je treba narediti samo prvi korak.«
V prihodnosti želi ostati predvsem v kulinariki, razvijati svojo zgodbo Po GreGorjevo in podpis GreGorKurkuma, ustvarjati recepte in videe, pripravljati kuharske delavnice ter nekoč izdati tudi knjigo. V njej bi rad združil hrano, svojo življenjsko zgodbo in ljudi, ki so zaznamovali njegovo pot. Posebno mesto v njegovih načrtih imajo tudi mladi. »S svojo zgodbo jim želim pokazati, da neuspeh ni konec, ampak samo ovira, ki jo je treba prestopiti.«