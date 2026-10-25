Gregorja Spudiča (MasterChef) gledalci zasuli s sporočili: »Včasih tudi jaz ostanem brez besed ...« (FOTO)

Gregor Spudič, ki ga gledalci spremljajo v kuharskem šovu MasterChef Slovenija, je s svojo iskrenostjo, srčnostjo in pozitivno energijo očitno osvojil številna srca. Na družbenih omrežjih je objavil izbor sporočil, ki jih prejema od gledalcev, in priznal, da ga tolikšna podpora pogosto pusti brez besed. Med njimi so ganljive osebne izpovedi, spodbudne besede in zahvale ljudi, ki jim njegova življenjska zgodba pomeni precej več kot zgolj televizijsko razvedrilo. »Včasih tudi jaz ostanem brez besed in pri teh vaših sporočilih se mi to kar dogaja,« je zapisal na Facebooku. Gledalci mu, kot pravi, sporočajo, da se ob njem smejijo, jočejo in držijo pesti zanj, njegova zgodba pa jih spodbuja, da tudi sami naredijo korak naprej.

Med objavljenimi sporočili je tudi zapis gledalke, ki jo je Gregorjeva življenjska zgodba še posebej ganila. Zaupala mu je, da toliko, kot je jokala ob poslušanju njegove pripovedi, ni jokala že vse od očetove smrti. Ob tem mu je zaželela uspeh v tekmovanju in se mu zahvalila za zabavne ter poučne videoposnetke. Druga gledalka mu je namenila besede, ki povedo veliko o vtisu, ki ga je pustil pri občinstvu: »Vidi se in čuti se, kakšen dober človek si. Ne samo v kuhinji, ampak v vsem, kar delaš, in kako se vedeš.« Dodala je še: »Svet ima premalo takih ljudi, kot si ti. Hvala, da si takšen, kakršen si.«

Gregor Spudič FOTO: Pop Tv

Ganljiva zahvala mame mladega navijača

Podobno razmišlja gledalec, ki mu je zapisal: »Hvala vam, ker ste moja motivacija v kulinaričnem smislu in v smislu, kako biti ČLOVEK. Velikokrat sem se z vami smejal in tudi jokal.« Ob tem je izrazil upanje, da bo Gregor nekoč izdal svojo kuharsko knjigo. Nekateri so v njegovih nastopih prepoznali tudi spodbudo za spremembe v lastnem življenju. Eden od gledalcev mu je zaupal, da ga je njegova osebna preobrazba spodbudila k razmišljanju o ciljih, ki si jih želi doseči. »Naredil si izjemen preobrat v svojem življenju in tako si vzor drugim,« mu je sporočil.

Posebej izstopa tudi sporočilo mame dečka Valentina, ki se je Gregorju zahvalila, ker se je odzval sinovemu povabilu in prišel na odbojkarsko tekmo. »Za sladko presenečenje, za fotografiranje, za spodbudne besede fantom, za vaš čas in prisotnost. Zelo veliko mu to pomeni,« je zapisala. Pojasnila je, da njen sin tudi sam rad kuha in peče, odločil pa se je že, da se bo vpisal na srednjo gostinsko šolo, saj si želi postati kuharski mojster. »Res ste izkazali srčnost, toplino in dobrotljivost. Odličen vzor,« je dodala hvaležna mama. Gregorjev vpliv očitno sega tudi v domače kuhinje. Gledalci mu pošiljajo fotografije jedi, pripravljenih po njegovih receptih, nekateri pa se nanj spomnijo celo ob povsem vsakdanjih nakupih. »Sem danes videl kurkumo v trgovini in sem se takoj spomnil na Gregorja,« mu je šaljivo sporočil eden od sledilcev.

Spudič, ki je v preteklosti spregovoril tudi o težkih življenjskih preizkušnjah in izgubi bližnjih, poudarja, da takšne podpore ne jemlje za samoumevno. Za vsakim sporočilom namreč stoji nekdo, ki si je vzel čas in mu namenil nekaj spodbudnih besed. »Najbolj se me dotakne, ko napišete, da v meni vidite človeka. Ker mi veliko pomeni, da lahko ob vsem kuhanju ostanem jaz. Z objemi, smehom, kakšno solzo in tudi napakami,« je zaupal svojim sledilcem.

Gregor Spudič FOTO: Osebni Arhiv

Med sporočili je mogoče prebrati tudi: »Tole pa sem rekla, da vam moram napisati. Gregor, res ste dober človek. Vidi se, da imate v sebi prijaznost do drugih, kar največ šteje.« Gledalka je dodala, da je vesela, da je lahko Gregorja spoznala vsa Slovenija. Tekmovalec je ob koncu čustvene objave poudaril, da mu odzivi gledalcev dajejo prav toliko, kot sam daje njim. »Če vam s svojo zgodbo dam malo poguma ali z receptom polepšam dan, ima vse to zame še toliko več smisla,« je zapisal in se zahvalil za vsako sporočilo, pozdrav, stisk roke in objem. Svoje besede je sklenil v zanj značilnem slogu: »Kuhamo naprej. Ostajamo ljudje. Po GreGorjevo.«

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