Grozljiva preizkušnja tekmovalke Tanje: paraliza obraza se je zgodila čez noč

Tanja se je s kuhinjo spoznala že kot deklica. Med njenimi prvimi kuharskimi podvigi je bila torta za očetov rojstni dan, ki jo je sama tudi okrasila, danes pa še posebej uživa prav v dekoriranju tort in sladic. V MasterChefu je pokazala precej kuharskega znanja, sodniki in gledalci pa so lahko hitro opazili tudi njeno veliko mero vztrajnosti. Tanja je produkciji razkrila, da se za njeno borbenostjo skriva težka življenjska izkušnja. »Pri svojih osemnajstih sem zbolela za parezo facialis. Dejansko sem imela čez noč paralizirano levo stran obraza in to je bilo takrat zame, za 18 let staro punco, ena taka zelo velika preizkušnja,« je povedala.

Tanja Rajar Prijazna, ustrežljiva, družinska in ljubiteljska ustvarjalka sladkih dobrot. Gostinska tehnica, ki obožuje peko, dekoracijo in velike slaščičarske izzive – pripravila je tudi petnadstropno poročno torto. FOTO: Domen Jugovar

Pet let pozneje se je vse ponovilo

Preizkušnja se s tem žal ni končala. Pet let pozneje je pareza prizadela še drugo stran obraza, zaradi česar je morala Tanja znova skozi zahtevno obdobje. Takrat so se življenju pridružile še služba, otroci in številne vsakodnevne obveznosti. »Jaz sem se eno obdobje počutila zelo utrujeno. Izgleda, kot da bi te kap. Meni se je vse vrtelo. Takrat pa res začutiš tisto človeško nemoč,« je opisala. Prav takšne izkušnje so jo očitno naučile vztrajnosti, ki jo danes kaže tudi v kuhinji MasterChefa. Tanja je morala že zelo mlada spoznati, kako hitro se lahko življenje spremeni, in kako pomembno je vztrajati tudi takrat, ko stvari niso lahke. Njena zgodba tako pokaže, da se za tekmovalno odločnostjo pogosto skriva precej več, kot lahko gledalci vidijo na televizijskih zaslonih.