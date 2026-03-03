Hajdi obtičala na Kanarskih otokih: trajekt ustavili, v hotelu presenečeni

Slovenska podjetnica in vplivnica Hajdi Korošec Jazbinšek je sredi dopusta na Kanarskih otokih doživela nepričakovan zaplet. Zaradi močnega vetra so na območju ustavili trajektne povezave, zato je z družino obtičala na otoku La Gomera. Kot pravi, so v hotelu prvič slišali, da se plovba trajekta zaustavi zaradi vremena. »Eni so zadržani zaradi višjih sil, eni pa zaradi vremenski razmer,« je uvodoma dejala.

»Obtičali smo na prelepem otoku Gomera. Ni nam hudega,« je sporočila sledilcem. A kljub sproščenemu tonu situacija ni povsem preprosta. Družina ima namreč že naslednji dan načrtovan polet z letališča na domovino, zato morajo pravočasno zapustiti otok in ga ujeti.

Ker je bil njihov prvotni trajekt prestavljen za ves dan, vremenska napoved pa je tudi za kasneje obetala slabe razmere, so se sredi noči odločili za drugo ladijsko družbo. Ta je precej dražja, a po njihovih besedah zanesljivejša. »Moramo priti z otrokom do letališča, da ujamemo polet,« je pojasnila Hajdi.

Zadnji večer na otoku je opisala tudi na Instagramu: »Nisva planirala, da bomo še tukaj. Veter je rekel drugače. In veš kaj? Hvala. La Gomera nas je očarala bolj, kot smo pričakovali. Divja, surova, tiha … Včasih te življenje zadrži točno tam, kjer moraš biti. Stuck on the island. But exactly where we need to be. (Obtičali na otoku. A točno tam, kjer moramo biti.).«

Čeprav jih je vreme zaustavilo, so dodatni dan na otoku očitno sprejeli mirno. Zdaj pa ostaja ključno vprašanje, jim bo uspelo pravočasno zapustiti Gomero in brez zapletov ujeti polet proti domu?