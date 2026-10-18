Hajdi poskrbela za čudovito presenečenje, sledilce pa sprašuje: »Ali je že čas ...?«

Hajdi Korošec Jazbinšek se tisti nekoliko starejši spominjajo kot ljubke svetlolaske deklice, ki je pred desetletji pela o svojem kužku, ki je hodil k sosedi v vas, pa o tem, kako si obleče oblekico in našminka obraz, da bo najlepša od vseh. Kot otroška zvezdnica, ki je razveseljevala mlajše in starejše otroke, je bila znana le kot Hajdi, nato pa je ljubka svetlolasa deklica zrasla v svetlolaso lepotico in postala uspešna podjetnica ter mikrofon postavila v kot.

A Hajdi, ki ji je v življenju vse prej kot dolgčas, kot kaže vseeno pogreša odrske luči ter nastopanje. Pred dnevi je tako ponovno v roke vzela mikrofon ter na dogodku v Mariboru presenetila obiskovalce. »Včeraj sem po res dolgem času spet stopila na oder kot gostja presenečenja na Singalongu v Mariboru. Presenečenje je uspelo, ve pa ste mene ganile, ker po vseh teh letih še vedno znate prav vsa besedila mojih pesmic. Skupaj smo se za trenutek vrnile v otroštvo, v tiste brezskrbne čase. Tako lepo je bilo spet začutiti to energijo z odra. Hvala, Maribor, za prelep večer in tako topel sprejem. Srce je polno hvaležnosti,« je ganjena in presrečna Hajdi zapisala v objavi na družabnem omrežju ter dodala nekaj utrinkov čarobnega večera, ki jo je, kot kaže, tako zelo navdušil, da je začela razmišljati celo o samostojnem koncertu.

Glede na vse odzive in všečke, ki jih je sprožilo njeno vprašanje, ali je čas zanj, lahko sklepamo, da bomo podjetnico in modno navdušenko kmalu ponovno tudi poslušali pod katerim od slovenskih odrov ter skupaj z njo in njenimi pesmimi obujali spomine na otroštvo.