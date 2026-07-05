Harmonikar s hmeljarskimi koreninami: član Hmelbojsov prihaja z velike kmetije sredi Savinjske doline

V Poljčah v Občini Braslovče je kmetija, na kateri je odraščal Mitja Cizej, bodoči prevzemnik ene najbolj sodobno opremljenih mešanih živinorejsko-hmeljarskih kmetij pri nas, z najmodernejšo obiralno halo in sušilnico hmelja. In prav tu, sredi Savinjske doline, se je Cizeju porodila ideja, da bi ustanovil ansambel Hmelbojsi, ki si počasi utira pot na slovenski glasbeni sceni. A ni se mu porodila le ta ideja, temveč sta z izdelovalcem harmonik Zlatkom Mundo zasnovala poseben model harmonike, poimenovala sta jo hmeljarka, na katero igra Mitja.

»Krasijo jo motivi hmelja, listki in storžki in je naš vizualni pečat, po katerem izstopamo,« ponosno pove Mitja Cizej, ki s preostalimi tremi člani ansambla, to so pevka Katarina Renko, kitarist Andrej Motoh in basist Blaž Gerl, javnosti predstavlja svojo zgodbo o hmelju tudi na oblačilih.

Mitja Cizej v prostem času zvari kakšno svoje pivo.

»Tudi to, da imamo pevko, ni naključje, saj je hmelj rastlina ženskega spola, mi trije fantje pa smo njena opora, špaga, ki ji pomaga rasti. Sicer pa vsi prihajamo s kmetij in iz podobnega okolja, zato se odlično razumemo in si zaupamo,« pripoveduje Mitja, ki je odraščal na 25 hektarjev veliki kmetiji, na kar 13 hektarjih od tega raste hmelj. »Imamo tudi od 43 do 45 glav bikov pitancev za nadaljnjo rejo, za samooskrbo tri do štiri prašiče in nekaj kokoši za domače potrebe. Jaz sem že tretja generacija na kmetiji, še vedno so v delo vpeti tudi moji stari starši, zato je veliko lažje in lahko počnem še kaj drugega,« nam pove 26-letni mladenič, ki naj bi nekoč prevzel vodenje kmetije, katere lastnik oziroma nosilec je trenutno njegov oče Miran, medtem, ko je njegova mama Magda Rad Cizej zaposlena na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu, kjer vodi oddelek za varstvo rastlin.

Sorte zanimive tudi za craft pivovarne

A ravno v teh dneh pri Cizejevih ni pretiranega veselja, saj jim je toča uničila več kot polovico zasajenih površin s hmeljem. »Toča je bila sicer drobna, a je obenem tako močno pihal veter, da je ponekod dejansko ostala le napenjalna vrvica, na kateri ni niti enega listka. Škodo zdaj blažimo z aminokislinami in algami, a dejstvo je, da je polovica pridelka uničena,« pravi Cizej. Sicer pa pridelujejo pet sort hmelja: savinjski golding, auroro, celeio, styrian cardinal in bobek.

Med hmeljem, ki ga pridelujejo na 13 hektarjih.

»Gre za sorte, ki so zanimive tudi za craft pivovarne,« pravi Cizej, ki je po izobrazbi diplomirani inženir agronomije, trenutno pa zaključuje magistrski študij agrarne ekonomike in je redno zaposlen kot komercialist v podjetju Itro v Štorah, ki je glavni zastopnik za prodajo kmetijskih strojev znamke New Holland. Uvažajo in prodajajo vse od traktorjev do kombajnov in raznih priključkov.

»V prostem času s Hmeljbojsi zabavamo ljudi, tu in tam pa zvarim tudi kakšno pivo,« nam še zaupa Cizej, ki se je začel igranja harmonike učiti leta 2009 kot devetletni fant pri učitelju Jožetu Šumahu. »On je tudi avtor melodije skladbe Že dolga leta, ki nosi prav posebno zgodbo ter veliko srčnosti in vesel sem, da jo je podaril nam. Hmelbojsi smo to skladbo, ki je nastala že leta 1990, posneli na novo in ji s svojo energijo in svežim aranžmajem vdahnili novo podobo, pri tem pa ohranili njen pristni narodnozabavni zven,« pove Mitja Cizej.