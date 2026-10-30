Hčerka kranjskega župana po prebolelem raku znova v vrhunski formi: »Čutim veliko olajšanje« (FOTO)

Lučka Rakovec, hčerka kranjskega župana Matjaža Rakovca, je po uspešnem boju z rakom ščitnice znova v vrhunski formi. Slovenska športna plezalka je na zadnji tekmi letošnje svetovne serije v čilskem Santiagu osvojila odlično četrto mesto.

Na družbenem omrežju Instagram je priznala, da ima ob rezultatu nekoliko mešane občutke. »Lahko bi bila malce razočarana zaradi četrtega mesta, a v resnici čutim olajšanje, da mi znova uspeva sestaviti nekaj dobrih nastopov,« je zapisala in dodala, da je pripravljena na zaslužen počitek.

Lučki so novembra 2023 diagnosticirali raka ščitnice, zaradi katerega je morala prekiniti športno pot. Po operaciji in zahtevnem okrevanju se je leta 2025 vrnila na tekmovalne stene. Letos je že osvojila bronasto medaljo na evropskem prvenstvu v Franciji, zdaj pa je svojo vrnitev med najboljše potrdila še v Čilu. Čeprav ji je zmagovalni oder tokrat za las ušel, je četrto mesto še en dokaz njene vztrajnosti. Na tekmi je sicer slavila Janja Garnbret, tretje mesto pa je osvojila Rosa Rekar. Za Rakovčevo, ki je morala zaradi bolezni za nekaj časa odložiti športne sanje, pa imajo takšni nastopi zagotovo prav poseben pomen.