Hčerka Mikija Vlahoviča postala mamica, mož med porodom spremljal nogometno tekmo (VIDEO)

V družini glasbenika Mikija Vlahoviča je te dni še posebej veselo. Njegova hčerka Tia Repina in njen mož Gašper Repina sta se razveselila rojstva prvega otroka. Sinu sta nadela ime Lin, veselo novico pa z javnostjo delila na družbenih omrežjih. Ob prvih družinskih fotografijah sta zapisala: »Tok zelo najin. Lin Repina, 8. 7. 2026.«

Številne sledilce je še posebej ganil zapis novopečenega očeta, ki je iskreno opisal izkušnjo skoraj 15-urnega poroda. Priznal je, da je prav v porodni sobi svojo ženo začel občudovati na povsem nov način. »Mislil sem, da jo ljubim. Da je to to. Zaljubljenost, ljubezen, družina. Potem pa sem bil poleg pri porodu in zdaj nanjo gledam drugače. Ni isto. Nikoli ne bo,« je zapisal. Opisal je dolge ure, ko sta skupaj predihavala popadke, se držala za roke in drug drugemu dajala moč. Čeprav je želel pred ženo ostati trden in ji biti v oporo, je priznal, da ga je dogajanje tako prevzelo, da je na bolnišničnem hodniku potočil solze.

Kljub napornemu porodu zakonca nista izgubila smisla za humor

V nadaljevanju je ženi namenil ganljivo zahvalo in poklon za moč, ki jo je pokazala med porodom. »Kako je Tia zdržala vseh 14 ur v porodni sobi ... Spoštujem te. Fakin častim te,« je med drugim zapisal ter dodal, da po tej izkušnji še bolj spoštuje vse ženske. Obenem je bodoče očete spodbudil, naj bodo med porodom ob svojih partnerkah, saj gre po njegovih besedah za neprecenljivo življenjsko izkušnjo, ki razkrije čustva, za katera sploh nisi vedel, da jih nosiš v sebi.

Kljub napornemu porodu zakonca nista izgubila smisla za humor. Gašper je na družbenih omrežjih objavil tudi kratek posnetek iz porodne sobe, na katerem Tia predihava popadke, medtem ko je na prenosniku v ozadju spremljal nogometno tekmo Argentine. Posnetek je hudomušno pospremil z napisom: »Ko se porod začne ob 17. uri, eno uro pozneje pa igra Argentina.« Zapis je sklenil z ljubezensko izpovedjo, namenjeno ženi: »Ti si vse. In zate na konec sveta. Zdaj še bolj kot kadarkoli. Ljubim vaju.«