Hči Petra Polesa navdušila na modni brvi (FOTO)

Eden naših najbolj priljubljenih televizijcev Peter Poles in njegova partnerka Nika Veger sta ponosna starša najstniške hčerke Amalije, ki je prava lepotica. Kako tudi ne, saj ima po obeh starših res krasne gene.

Njeno lepoto in gracioznost pa so opazili tudi v modni industriji in jo povabili k sodelovanju pri enem največjih modnih dogodkov pri nas Ljubljana Fashion Week. Amalija je nosila kreacije Ane Jelinič in Katje Magister, njen prvi nastop na modni reviji pa je iz prve vrste spremljala tudi nadvse ponosna mama Nika.