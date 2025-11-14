Helena Blagne je izbrala mlajšega (FOTO)

Ko se v glasbenem studiu prižge rdeča lučka, se običajno obeta nekaj posebnega. Tokrat se je iz glasbenega templja javila sama diva slovenske glasbe Helena Blagne, ki je bila nasmejana in vidno navdušena. »Pripravi se, tole bo padalo,« je napovedala svojim oboževalcem.

Zakaj toliko navdušenja? Ker je s priljubljeno skupino Mrfy, z Gregorjem Strasbergarjem - Štrasom na čelu, posnela svežo različico legendarne skladbe Dež.

Helena Blagne in Gregor Strasbergar - Štras sta dala glas novi različici skladbe Dež. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Večna pesem, ki jo poznajo generacije

Balada Dež je ena tistih slovenskih pesmi, ki ti zleze pod kožo. Nastala je v 90. letih za film Temni angeli usode, v katerem jo je Helena Blagne zapela skupaj s skupino Demolition Group. Še danes jo mnogi uvrščajo med najlepše slovenske balade, ki je kljub desetletjem ostala brezčasna.

Svojo zgodbo je pesem dobila tudi leta 1997 na podelitvi Viktorjev, ko sta jo Helena Blagne in frontman Demolition Group, Goran Šalamon, prvič predstavila v duetni izvedbi.

Vedno uglajena glasbena diva Helena Blagne se je leta 1994 znašla v rokerskih vodah, ko je s skupino Demolition group posnela skladbo Dež, ki še danes velja za eno najlepših balad. FOTO: Youtube

Letos je pesem zadihala na novo. Helena Blagne jo je ob praznovanju svoje 40-letnice kariere v Križankah zapela skupaj z mladostno, ekstravagantno in vedno glasno občudovano novomeško skupino Mrfy, ki ustvarja indie rock in je v zadnjih letih postala ena najmočnejših sil domače glasbene scene.

Sodelovanje, ki je združilo glamur legende in neobrzdano energijo mladih glasbenikov, je zdaj dobilo še studijsko različico. In prav to je Helena ponosno sporočila iz studia – »Dež« je končno posnet!

Kolegi navdušeni: To bo vrhunsko slišat!

Odzivi so bili takojšnji. Oglasila se je tudi glasbenica Raiven, ki je v preteklosti že sodelovala s Heleno in dobro pozna, kako mogočen je lahko njen glas: »Najljubši!« je zapisala. Ob strani je padlo še navdušeno: »To bo vrhunsko slišat!«

Glasbeni svet tako komaj čaka, da zasliši, kakšno priredbo so ustvarili.