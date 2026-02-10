Helena Blagne kot leopardka na drugem koncu sveta: s koncertom je razveselila rojake (FOTO)

Naša glasbena diva Helena Blagne del zime že tradicionalno preživi v toplih krajih. Letos si je privoščila oddih na rajskih plažah Maldivov, kamor je odpotovala konec januarja. A po dopustu se ni ustavila doma, temveč je na kulturni dan odletela še v sončno Avstralijo, kjer je nastopila za rojake. S koncertom se je odzvala na povabilo slovenskega društva v Sydneyju, ki je ob Prešernovem dnevu pripravilo kulturni dogodek.

Slovenska pesem na drugem koncu sveta. FOTO: Zaslonski Posnetek

62-letna glasbenica se je oglasila z druge strani sveta in v zapisu poudarila, kako veliko ji pomenijo srečanja s Slovenci v tujini ter prenašanje slovenske pesmi in besede med rojake.

»Dragi moji, lep pozdrav v Slovenijo iz vroče Avstralije, kjer sem na vnovično prijazno povabilo slovenske skupnosti iz Sydneya ponovno nastopila ob osrednjem slovenskem kulturnem prazniku - Prešernovem dnevu. Občutek, ko lahko slovensko pesem in besedo poneseš med rojake v tujini, je neprecenljiv, še posebej ob iskrenem veselju in neizmerni hvaležnosti občinstva. Takšni dogodki slovenskim izseljencem predstavljajo pomembno vez z domovino in ohranjanje tako zelo pomembne kulturne identitete. Verjamem, da tudi tokratno srečanje zagotovo ni bilo zadnje. Iskrene čestitke organizatorjem za prijeten, sproščen in resnično prešeren večer, ki je bil čudovit primer prijateljstva, povezovanja in skupnega ustvarjanja kulturne prihodnosti,« je zapisala in s sledilci delila nekaj posnetkov.

Zapela je Slovencem v Avstraliji. FOTO: Zaslonski Posnetek

Na koncertu se je po posnetkih sodeč zbralo nekaj manj kot sto ljudi, med občinstvom pa so bili tudi mlajši člani oziroma podmladek slovenskega društva Sydney, ki so zapeli in zaplesali na slovenske viže.

Pred objektiv je stopila z Anthonyjem Tomažinom in Annamarie Nagy. FOTO: Zaslonski Posnetek

Helena je tudi tokrat ostala zvesta svojemu odrskemu slogu. Za nastop in druženje si je izbrala opazno, dolgo obleko z leopardjim vzorcem, pasom in izrazitejšim dekoltejem. Ob tem je objavila še fotografijo iz Sydneyja, kjer se je, kot je zapisala, družila s predsednikom Slovenskega kluba Sydney Anthonyjem Tomažinom in predsednico Madžarskega kluba Sydney Annamarie Nagy.