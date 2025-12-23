Helena Blagne ukradla poglede v tesni leopardji obleki! Začarala je tudi župana (VIDEO)

Naša glasbena diva Helena Blagne, ena najbolj prepoznavnih slovenskih pevk z večdesetletno kariero in kopico zimzelenih uspešnic, s svojo prezenco očara, kjerkoli se pojavi. Tokrat je na županovem prednovoletnem sprejemu v Sveti Trojici v Slovenskih goricah, na povabilo župana Davida Klobase, navdušila tako z glasom kot z videzom. Zapela je svoje pesmi Kar bo pa bo, Dež, dodala pa je tudi bolj operni del nastopa.

Helena Blagne. FOTO: Zaslonski Posnetek

Helena je za nastop izbrala dolgo, oprijeto večerno obleko v leopardjem vzorcu, ki se ji je popolno prilegala od ramen do bokov, nato pa se je spodaj razširila v kroj morske deklice. V tem vzorcu in stilu si je nadela tudi mrežaste rokavice. Poseben učinek je naredila še dolga vlečka, ki se je za njo elegantno vila po tleh.

Dogajanje pa ni bilo le modno, temveč tudi glasbeno in protokolarno. Županov sprejem se je najprej začel ob maši v cerkvi Svete Trojice in se tam tudi nadaljeval s plačljivim koncertom slovenske pevke in mezzosopranistke Mance Izmajlove in akademske glasbenice in muzikologinje Olge Ulokine.

Helena Blagne in David Klobasa. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Zabava se je nato nadaljevala v Samostanski kleti Frančiškanskega samostana, prostoru, kjer se po navedbah organizatorjev odvijajo različni protokolarni in drugi dogodki. Tam je nastopila Helena Blagne. Na sprejem pa je bil povabljen tudi predsednik Državnega sveta Marko Lotrič, ki je Heleno poslušal v prvi vrsti in jo ujel tudi v objektiv. Gostje so uživali v odlični kulinariki, za kar je poskrbela županova prijateljica Ana Ranc.

FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Županovo občudovanje in čestitka ob 40-letnici kariere

Da je župan David Klobasa velik občudovalec Helene Blagne, ni skrivnost. Ob letošnji 40. obletnici njene kariere ji je namenil tudi javno, zelo osebno sporočilo: »Draga Helena, čestitke ob neverjetnih 40 letih kariere! Ti si ženska, ki s svojo močjo, eleganco in glasom piše zgodovino slovenske glasbe. Helena, hvala, ker nas spominjaš, da so sanje brez roka trajanja!«