Helene Blagne ne boste prepoznali! Poglejte, kakšna je bila na odru (FOTO)

Ko pomislimo na našo glasbeno divo Heleno Blagne, si pred oči prikličemo dolge svetle lase, bleščeče obleke in glamurozno podobo slovenske glasbene dive. Toda 63-letna pevka je tokrat presenetila s povsem drugačno podobo. Na gledališkem odru se je pojavila s temno pričesko in v oblačilih, ki spominjajo na modo iz sedemdesetih in osemdesetih let. Bi jo sploh prepoznali?

Helena Blagne očitno še vedno rada preseneča. Tokrat ne s pesmijo, temveč z igralsko vlogo in povsem spremenjenim videzom. Pevka, ki je 8. maja dopolnila 63 let, že desetletja navdušuje s svojim glasom, mladostnim videzom in prepoznavnim slogom, tokrat pa se predstavlja v novi komediji Špas teatra Pridi gola!, v kateri je njena običajna podoba dobila povsem drugačno preobleko.

Helena Blagne s soigralcem Primožem Vrhovcem. FOTO: Zaslonski posnetek

Helena je že večkrat dokazala, da se ne boji novih izzivov, zdaj pa je očitno pripravljena za nekaj časa odložiti svojo prepoznavno podobo glamurozne dive. Z bujno temno pričesko, vzorčastim brezrokavnikom in srajco z velikim ovratnikom v predstavi spominja na nekoliko staromodno gospodinjo iz sedemdesetih ali osemdesetih let. In prav v tem je čar njene najnovejše preobrazbe, pravi Blagne. Ob premieri je poudarila, da ji takšna sprememba omogoča, da pokaže svojo drugačno plat in da njen lik odstopa od njene siceršnje glasbene pojave, zanjo pa je to »zelo osvobajajoče« in »terapevtsko«.

In čeprav bi zaradi naslova kdo pričakoval precej razgaljenih prizorov, je zgodba nekoliko drugačna. Kot je pojasnil režiser Žiga Flajnik, predstava ne vsebuje golote, zato pa toliko več smeha in komičnih zapletov.

Na plakatih razgaljena ramena, na odru povsem druga Helena

Pozornost so že pred premiero pritegnili promocijski plakati, na katerih Helena skupaj z igralkama Melani Mekicar in Alenko Kraigher pozira z razgaljenimi rameni, pokrita z rjuho. Na odru pa je zgodba drugačna. Komedija Pridi gola! temelji na znameniti francoski farsi Marca Camolettija, za slovensko priredbo in režijo pa je poskrbel Žiga Flajnik.

Zgodba se začne z na videz popolnim načrtom. Mož želi preživeti vikend s svojo ljubico, žena pa naj bi medtem obiskala mamo. Toda ko se žena nepričakovano odloči ostati doma, se začnejo laži, izgovori in nesporazumi vrstiti drug za drugim.

V predstavi poleg Helene nastopajo še Melani Mekicar, Alenka Kraigher, Nenad Nešo Tokalić in Primož Vrhovec. Premiero je komedija doživela 25. septembra v Mengšu, zdaj pa zasedba gostuje po slovenskih krajih.