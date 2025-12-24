  • Delo d.o.o.
DRŽAVNA PROSLAVA

Tako ga je gledala Gabrova, potem pa pikro dodala: »Ker ne vedo, da se znava gledati tudi kot dve stekli lisici«

Hrvaški mediji navdušeni nad parom. Tina pa je komentirala: Ker ne vedo, da se znava gledati tudi kot dve stekli lisici.
N. P.
 24. 12. 2025 | 11:30
 24. 12. 2025 | 11:41
3:32
A+A-

Včerajšnja državna proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti je imela vse, kar se za dogodek takšnega kova spodobi: slavnostni govor, polno znanih obrazov, čustven trenutek (o katerem več lahko preberete tukaj) in ključne podrobnosti, ki se bodo nedvomno marsikomu zapisale v spomin. O večeru pa nismo poročali le doma: premier Robert Golob in Tina Gaber Golob sta posebej pritegnila pozornost tudi na Hrvaškem, predvsem zaradi njune vidne bližine in Tine, ki je z izbiro obleke dobesedno zasijala.

image_alt
Tega, kar je storil Golob na proslavi, doslej ni storil še noben predsednik vlade (VIDEO)

Naj vas v letu 2026 nekdo gleda tako, kot se gledata onadva

Hrvaški mediji so proslavo povzeli kot protokolarno, a z močno »človeško« noto – izpostavili so, da sta Golob in Tina v prvih vrstah delovala sproščeno, nasmejano in povezano ter da je Tina v rdeči dolgi obleki postala ena najbolj opaznih gostij večera.

Še posebej odmeva misel, ki so jo pri index.hr zapisali v naslovu (op. p.): »V letu 2026 vam želimo, da vas nekdo gleda tako, kot se gledata Robert Golob in Tina Gaber.«

Tina in Robert se kot kaže, znata tudi spopasti kot
Tina in Robert se kot kaže, znata tudi spopasti kot "dve stekli lisici" FOTO: Zaslonski Posnetek

To objavo je na svojem instagramu danes delila tudi Tina, ki je ob objavi dodala še emotikon rdečega srca, smejkota in dopisala: »ker ne vedo, da se znava gledati, tudi kot dve stekli lisici«.

Premier je v modnem smislu ostal pri klasiki: črn suknjič, bela srajca, umirjena eleganca. Ob njem je sijala soproga v že omenjeni prekrasni rdeči obleki, ki je bila v bogatem kontrastu z njenimi dolgimi temnimi lasmi. Skupaj sta delovala mirno, urejeno – in očitno zaljubljeno. Rdeča je poskrbela za praznični pridih.

Veliko oči je šlo tudi proti sedežnemu redu: Borut Pahor in Milan Kučan sta sedela bok ob boku, a vzdušje ni bilo toplo. Nekoč zaveznika, včeraj pa s pogledom vsak v svojo smer: brez tiste sproščene iskrice, ki jo kamere na takšnih večerih tako rade lovijo.

Urška Klakočar Zupančič je izbrala elegantno črno obleko z rdečimi dodatki, njen partner Bor Zuljan pa se je očitno odločil obleči po svoje, v suknjiču bež/zlatega odtenka, se namreč ni uskladil s predsednico državnega zbora.

Asta Vrečko je ostala zvesta svojemu prepoznavnemu, nekoliko umetniškemu izrazu: vijolična obleka v kombinaciji z njenimi ognjeno rdečimi lasmi je bila ena bolj drznih, a premišljenih barvnih izbir večera.

Matej Tonin je ostal zvest modrim odtenkom svoje stranke, a njegov izraz je – vsaj na videz – deloval nekoliko nejevoljno. Je šlo le za resen protokolarni trenutek ali tiho misel, da bi proslavo raje krojil kdo iz njegovih krogov? 

Luka Mesec je presenetil z novo modno izbiro, pojavil se je namreč z brki. Gre za podaljšani »movember« (mednarodna kampanja za ozaveščanje o moškem zdravju, ki vsako leto poteka novembra), ali čisto osebno odločitev?

Zrelost, povezovanje in odmik od protokola

Premier je v svojem nagovoru poudaril 35 let samostojnosti kot čas zrelosti in pozval k povezovanju. Največ odzivov pa je pobral trenutek, ko je po uradnem delu stopil iz protokola, se usedel na stopnice in nadaljeval brez zapisanega besedila – pri delu občinstva je s to gesto zadel struno avtentičnosti.

Če je bil včerajšnji večer državni, je bil v svojih detajlih zelo človeški. In očitno dovolj zanimiv, da so o njem pisali tudi čez mejo.

