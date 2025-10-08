  • Delo d.o.o.
NAVDUŠIL TUDI NAŠE SOSEDE

Hrvaški mediji o bivšem predsedniku Pahorju: »Kdo je ta diva?« (FOTO)

Borut Pahor je na družabnem omrežju objavil fotografijo, ki je požela veliko pozornosti.
Borut Pahor je bil nekoč maneken. FOTO: Dokumentacija Dela
Borut Pahor je bil nekoč maneken. FOTO: Dokumentacija Dela
B. K. P.
 8. 10. 2025 | 17:37
 8. 10. 2025 | 17:37
2:21
A+A-

Bivšemu slovenskemu predsedniku vlade in republike Borutu Pahorju je znova uspelo tisto, kar politikom le redko – nasmejati in navdušiti internet. Ne le pri nas, tudi na Hrvaškem. Z eno zadnjih fotografij, ki jo je posnel v Budvi, objavil pa na družabnem omrežju, je presenetil mnoge in se znašel celo v medijih naših južnih sosedov, saj je poziral v elegantni obleki kar sredi plaže. Do gležnjev je politik in diplomat zakorakal v morje, njegova poza pa je bolj kot na pozo nekdanjega visokega državnika spominjala na tiste, ki jih lahko občudujemo na straneh in celo naslovnicah modnih revij. 

To ali pa kontrast med formalnim videzom in ležernim morskim ambientom je fotografijo spremenilo v pravo internetno uspešnico. V samo nekaj dneh je objava zbrala na tisoče všečkov in vrsto raznolikih komentarjev. Mnogi so ga pohvalili, se nasmejali, pa tudi zbadali in se norčevali. A vsega tega je 61-letni Pahor, ki se je letos odločil, da se tudi preko TikToka še bolj poveže z mladimi, že vajen.

Nekateri so ga v šali poimenovali »velikan«, drugi so mu poslali pozdrave iz Črne gore in Slovenije, nekateri uporabniki pa so prizor primerjali z naslovnicami albumov in modnimi kampanjami. Seveda ni manjkalo tistih, ki so se mu norčevali zaradi njegove nenavadne oprave, ki res ne spada na plažo, večina pa se je strinjala v enem - Pahor zna pritegniti pozornost. »Kdo je ta DIVA??«, »Diva Borči, gremo!«, »Borut v fazi dive«, »Kaj menite o novem albumu Taylor Swift?«, »Bravo, kraljica«, so le nekateri od komentarjev.

Kot pišejo hrvaški mediji, je bil Borut Pahor že prej znan po svojem sproščenem in neposrednem nastopanju na družbenih omrežjih. Za razliko od večine politikov se ni izogibal spontanim objavam, selfijem in humorju, kar mu je prineslo več kot 150.000 sledilcev in status nekakšne zvezde Instagrama. Mnogi so se ob tej zadnji objavi spomnili njegove manekenske preteklosti. Pahor se je namreč med študijem ukvarjal z manekenstvom in poziranje mu je, kot kaže, ostalo v krvi.

