Hrvati že izbrali naslednico Miss Universe Laure Gnjatović, kaj pa se dogaja z Boscarolovim izborom? Vsi molčijo ...

Hrvaška lepotica Laura Gnjatović je v času svojega mandata nase opozorila kot ena bolj »netipičnih« misica na svetovnem izboru na Tajskem, saj je visoka kar 191 cm. Hkrati je izstopala s svojo neverjetno lepoto in prezenco, kar je Hrvate lani porinilo precej daleč, saj se je uvrstila med 30 najlepših. Kljub temu, da je imel lanski svetovni izbor kar nekaj škandalov in polemik glede domnevno vnaprej dogovorjenih rezultatov, je bila tudi Slovenija več kot zadovoljivo zastopana - predstavila nas je priljubljena Hana Klaut, ki posebej vidne uvrstitve sicer ni dosegla. Bila pa je po osmih letih premora prva, ki si je krono slovenske Miss Universe sploh nadela in jo več kot pogumno nosila.

Bo Boscarol tudi letos nadel krono novi Miss Universe?

Medtem ko so Hrvati 26. maja obeležili že 30. obletnico izbora v Smaragdni dvorani hotela Esplanade v Zagrebu z novo izbrano Miss Universe Anteo Mršić, pa lastniki licence za Miss Universe Slovenija zaenkrat še popolnoma molčijo. Lani je po dolgem premoru izbor Miss Universe Slovenije organiziralo podjetje Boscarol d.o.o., ki je skupaj z Odisejo v Ljubljani prevzelo licenco in izbor tudi izpeljalo. Medtem ko so bili nad simpatično zobozdravnico iz Šempetra pri Novi Gorici navdušeni tako sodniki kot širša javnost, pa je dogodek vzbudil tudi nekaj kritik.

Finalistke Miss Universe Slovenije 2025 so bile: Špela Arnolj, Nina Bergant, Monika Čavlović, Hana Klaut, Hana Kovač, Nina Kovačevič, Inti Kovačić, Ana Oberdank, Sara Podbelšek Miklavčič, Saša Poklukar, Anja Rijavec, Katalina Simonič, Anita Švajger, Kristina Trampuž in Valentina Vatovci. FOTO: Miss Universe Slovenija

Najbolj konkretne polemike so se nanašale na tri stvari. Prva je bila dojemanje pretirane komercializacije, saj je bil izbor močno podprt z znamkami, sponzorskimi nagradami in promocijskimi elementi, kar je pri delu občinstva ustvarilo občutek, da se fokus premika od samega tekmovanja k marketingu dogodka. Druga je bila kritika izbire žirije, kjer so bili sicer prepoznavni člani iz politike, športa in zabave, a je del javnosti menil, da takšna sestava ne zagotavlja dovolj strokovne presoje za lepotni izbor. Tudi ob samem izboru so številni negodovali, saj je prvi del izbora potekal tajno in brez javne transparentnosti, v njem pa so se nepričakovano poslovili tudi nekateri javnosti favorizirani obrazi. Tretja pa je bila izvedba samega dogodka, ki je bila vse prej kot brezhibna - česar pa ob kratkem roku izvedbe in debitantski izvedbi ni šlo zameriti.

Kljub nekoliko slabši prodaji kart je bil dogodek izveden, a lepotice so kljub napovedi široke promocije Odiseje kmalu izginile v pozabo. Zaskrbljujoče je, da na spletni strani prijave za sezono 2026 niti še niso odprte, prav tako ni zaslediti nobene novice ali informacije o letošnjem izboru. Pojavljajo se namigovanja, da je bil izbor Miss Universe 2025 v okviru Odiseje nemara prvi in zadnji, čemur naj bi botrovala tudi nekoliko slabša lanska prodaja kart od pričakovane. Zaenkrat upamo, da bo Ivo Boscarol lepotico leta 2026 vendarle okronal, tokrat mogoče v bolj izpopolnjenem procesu izbora in organizacije prireditve.