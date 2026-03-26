Hrvatice nesramne do Nuše: »Je sploh končala srednjo šolo ali je samo po resničnostnih šovih?« (VIDEO)

Tokrat si je Nušo Šebjanič privoščila sotekmovalka Smiljana, ki jo je imela v zobeh že parkrat. Zmotilo jo je, da 20-letna Nuša ne obvlada hrvaških sklanjatev ter da je njen besednjak zelo omejen. Ob tem si je drznila celo reči, da je mislila, da je Nuša končala vsaj srednjo šolo, a da je ne bi čudilo, če je ne bi. Pri njenih 20. letih je to že njen tretji resničnostni šov, kar je Hrvatica označila za »ničemur podobno«. Z njo se je strinjala tudi tekmovalka Žaklina, ki prav tako ni navdušena nad Nušo.

Hrvaške gledalke so se postavile Nuši v bran

»Me zanima katera od vaju govori tako dobro slovensko, kot govori Nuša hrvaško,« se je glasil eden izmed najbolj všečkanih kometarjev pod videom, ki je zaokrožil na družbenem omrežju Facebook. »Jaz ne poznam druge slovenske besede kot 'žoga', medtem ko znajo vsi Slovenci vedno zelo lepo hrvaško,« je omenila druga. Spet tretja je zapisala: »Vsa čast Slovencem, ki se vedno prilagodijo nam, ne jaz in ne mož ne znava besede slovensko«. Objektivno gledano, tako Nuša kot Kaja Casar presenečata s precej suverenim nastopom v hrvaškem jeziku.

Tako Prekmurka kot Ljubljančanka v šovu kažeta tekoče znanje jezika, ki ponekod preseže tudi domačinke. »Vidve morata k logopedu« ter »Najprej opustita anglicizme, nato bomo govorili o hrvaščini« sta še dva komentarja, s katerimi so Hrvatice povedale svoje Smiljani in Žaklini.