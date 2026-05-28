Hude obtožbe slovenskega župana na račun Jakova Jozinovića: »Zahteval je ogromno denarja in še, da lažem«

Župan občine Radenci Roman Leljak je gostoval v Podcastu Velebit, kjer je izrekel neprijetne trditve na račun mlade hrvaške glasbene senzacije Jakova Jozinovića, piše dnevno.hr. »Bili so predlogi, da bi prišel tudi on. Zagotovo bi vse te nastope plačalo mesto, zato bi tudi njemu plačalo mesto. Od nas je zahteval 35.000 evrov za nastop, kar se mi je zdelo previsoko, saj je bil to enak honorar, kot ga je lani zahtevala Severina,« je dejal Leljak.

»Zahteval je še dodatek, da javno objavimo, da je pel brezplačno. Njegova agentka je pojasnila, da nastopa na koncertih, na katerih zasluži veliko več, in da je teh 35.000 evrov zanj zelo malo, zato si ne bi želel kvariti finančnega ugleda,« je dodal.

»Upam, da bo kmalu prišel k sebi«

»Na takšne njegove odgovore sem javno in jasno povedal, da tega kot župan ne bom sprejel. Zdi se mi, da je 35.000 evrov ogromen denar za mladega izvajalca, povrhu vsega pa naj bi še lagal svojim občanom – ni govora,« je sporočil.

»Lepo sem se mu zahvalil in mu zaželel uspešno kariero. Upam, da bo kmalu prišel k sebi, da bo spoštoval okolje, v katerem živi, običaje in da bo razumel vse, kar se je dogajalo v Beogradu, čeprav je mlad in tega ni doživel,« je sklenil Leljak.

Na portalu so se za komentar na Leljakove trditve obrnili na Jakovovo menedžerko Mio Milovčić, a odgovora še niso prejeli.