Igralka priljubljene serije Ja, Chef! dala odpoved v SNG Maribor: »Ne želim sedeti na plači in čakati, da bo nekdo opazil moj talent« (VIDEO)

Igralka Liza Marijina, ki jo širše občinstvo med drugim pozna iz priljubljene humoristične serije Ja, Chef!, je v osebnem videu spregovorila o eni večjih prelomnic svojega poklicnega življenja. Po sedmih letih dela v SNG Maribor je namreč dala odpoved, ob tem pa poudarila, da to nikakor ne pomeni slovesa od igralstva. »Ne, nisem pustila igre. Res je, da sem dala odpoved v SNG Maribor, ampak to ne pomeni, da sem dala odpoved gledališču na splošno ali pa filmu ali televiziji,« je pojasnila. Odločitev za odhod po njenih besedah ni bila lahka. V gledališču je bila vse manj zadovoljna, obenem pa je imela občutek, da poklicno stagnira.

Liza Marijina FOTO: Pop Tv

Že dolgo hodi na psihoterapijo

»Ne želim sedeti na plači in čakati, da bo nekdo opazil moj talent. Ker točno to se mi je dogajalo,« je bila neposredna. Priznala je, da je dolgo čakala na vloge, nove priložnosti in spremembe, leta pa so medtem minevala. »Bila sem precej v eni vlogi žrtve... Tako da sem se odločila za to potezo, da grem, da vzamem življenje v svoje roke.« Marijina je priznala, da je takšna odločitev za igralko njenih let tudi tvegana. Zdaj igra manj in ima manj premier, vendar ji veliko pomeni, da lahko sama izbira projekte, pri katerih želi sodelovati. Posebej pomembno ji je postalo tudi delovno okolje. Po njenih besedah v gledališču ni bilo vse slabo, težave pa je imela predvsem z odnosi. Opozorila je, da so ustvarjalni procesi lahko zelo intenzivni in da se po njenem prepričanju v imenu umetnosti še vedno prepogosto tolerirajo kričanje, nespoštljiva komunikacija in drugi pritiski. Pri tem ni izpostavila konkretnega posameznika.

»Res verjamem, da je človek pred umetnostjo, da je to pomembneje od umetnosti same,« je poudarila. Sama si želi predvsem podpornih odnosov in okolja, v katerem bo lahko ustvarjalna, ne da bi jo delo izčrpavalo. Širše občinstvo Marijino dobro pozna tudi kot Katjo Bohinc iz serije Ja, Chef!, v kateri je nastopila. Pred tem je igrala tudi v Reki ljubezni, v filmu Polsestri ter Prasica, slabšalni izraz za žensko, za svoje delo pa je prejela več igralskih nagrad.

Odrskim deskam in kameram se torej ne namerava odpovedati. Vzporedno pa jo vse bolj vleče na področje osebne rasti in psihoterapije, saj pravi, da jo delo, pri katerem lahko pomaga ljudem pri njihovi rasti, izpolnjuje. Zadnje desetletje je veliko časa namenjala terapiji, delavnicam in izobraževanjem, zdaj pa želi te izkušnje povezati s svojim dolgoletnim poznavanjem nastopanja in izražanja. »Ne bi rada nehala igrati, ne bi pa rada bila odvisna od tega, od bilo katere produkcije ali pa nekoga, ki me je opazil ali me ni opazil,« je strnila svojo odločitev. Odpoved je tako zanjo predvsem pomenila izstop iz varnega, a zanjo vse manj izpolnjujočega položaja ter začetek poti, na kateri želi sama odločati, kako bo videti njeno poklicno življenje.