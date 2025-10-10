Il Divji tudi res postajajo divji

ČE SO bili fantje iz skupine Il Divji doslej znani predvsem po baladah, so očitno malce spremenili smer. Tako lahko sodimo po njihovem nastopu na Oberfestu. Občinstvo so namreč presenetili z repertoarjem, saj so se odločili za rockovske ritme, kar je nekakšen uvod v novo glasbeno obdobje. Poleg drugačne zvrsti je bil drugačen tudi njihov nastop.

Na odru so prvič doslej nastopili s saksofonistom Žigo Vešligajem in plesno skupino Hype. »Vrhnika se zna zabavati – šotor je bil nabit z energijo in veseljem. Boljši začetek novega poglavja si težko predstavljamo,« pravi Klemen Rutar, pevec skupine. Plesalke so z Il Divjimi prav tako nastopile prvič. »Naša najljubša skladba Il Divjih? Odpelji me – ker te res ne samo odpelje na plesišče, ampak tudi zapelje,« so povedale v smehu.

Fantje, ki so vsi že oddani in očetje, iz dosedanjih romantičnih snubcev očitno postajajo divji romantiki. V kratkem bodo to pokazali tudi tistim poslušalcem, ki niso bili na koncertu na Oberfestu. Njihova nova skladba Bolj se branim izide na martinovo in prinaša preobrat v zvoku in energiji. Po besedah Žige Šramla je to njihova najbolj divja pesem doslej – spontana, polna ritma in strasti.

»O takšni skladbi sanjamo že več let. Il Divji kričimo po tovrstni glasbi,« pravi. Skladba nastaja tudi v sodelovanju z umetniki iz Hrvaške, ki so ji dodali značilno jugo rock energijo. »Ko sem komad predstavil Davidu Kreslinu, vodji skupine, je rekel, da če želimo, da res zadiši po jugo rocku, moramo k sodelovanju povabiti prijatelje iz sosednje Hrvaške. In imel je prav – oni to nosijo v krvi, samo Hrvat lahko naredi res dobro hrvaško skladbo,« doda.

Pesem govori o strasti, skušnjavi in trenutku, ko ljubezen popolnoma zaslepi razum. »Če kdo ne mara ljubezni, naj si predstavlja, da pesem govori o čokoladi ali pici. Deluje v vsakem primeru,« pravijo fantje. Tudi zares je tako divja, kot namiguje že naslov. »Podrobnosti še pilimo, ker želimo, da je dodelan prav vsak košček. Pesem, ki se je rodila in zgodila spontano, postaja vedno kompleksnejša.«

Na Oberfestu so se pokazali v drugačni luči. FOTO: KLEMEN BATAGELJ