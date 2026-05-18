Nika Prevc, kot je še nismo videli: Domen jo je ponosno stisnil k sebi (FOTO)

V Veliki unionski dvorani v Ljubljani je v prazničnem in čustvenem vzdušju potekal tradicionalni Večer šampionov, ki je tudi letos združil najboljše slovenske zimske športnike, njihove ekipe ter vse, ki stojijo za izjemnimi uspehi ene najuspešnejših sezon v zgodovini slovenskega zimskega športa. Dogodek je bil prežet z občutkom ponosa, hvaležnosti in spoštovanja do dosežkov, ki so zaznamovali sezono 2025/26.

Osrednja junaka večera sta bila brez dvoma Domen in Nika Prevc, ki sta s svojimi rezultati postavila nove mejnike slovenskih smučarskih skokov. Nika ima za seboj sanjsko sezono, v kateri je zbrala kar 18 zmag v svetovnem pokalu, ob tem pa postavila še absolutni rekord Mednarodne smučarske zveze z 2676 osvojenimi točkami. Domen je sezono sklenil s 14 zmagami, skupaj z Anžetom Laniškom in reprezentančnimi kolegi pa so slovenski skakalci na 67 tekmah svetovnega pokala dosegli izjemnih 36 zmag. Predsednik Smučarske zveze Slovenije Luka Steiner je v slavnostnem nagovoru poudaril, da uspeh sezone ne temelji zgolj na medaljah in globusih, temveč na celotnem sistemu, ki stoji za športniki. Izpostavil je dva velika kristalna globusa in štiri olimpijske medalje ter poudaril pomen trenerjev, serviserjev, družin in številnih predanih posameznikov, ki prispevajo k vrhunskim dosežkom.

Na odru so se zvrstila številna znana imena slovenskega zimskega športa. Kipec bloškega smučarja za izjemne dosežke so prejeli: deskar Tim Mastnak, nordijska kombinatorka Ema Volavšek, skakalec Anže Lanišek, Timi Zajc in drugi junaki zime. Poseben in ganljiv del večera je bil namenjen slovesu športnikov, ki so letos zaključili kariero. Zahvalne listine so prejele Ana Bucik Jogan, Maja Vtič in Eva Urevc. Vrhunec tega dela je predstavljala podelitev naziva legende slovenskih smučarskih športov, ki ga je prejela Ilka Štuhec. Mariborčanka je s svojo borbenostjo, vztrajnostjo in vrhunskimi rezultati zaznamovala slovensko alpsko smučanje ter se zapisala med največje športnice v zgodovini države.

Timi Zajc je presenetil s trendovsko, šminkersko nakodrano pričesko, očarljiva je bila tudi njegova Nuša Rakovec.

Organizatorji niso pozabili niti na posameznike iz ozadja. Nagrado za življenjsko delo sta prejela dolgoletni obraz Pokala Vitranc Srečko Medven in nekdanji funkcionar smučarskih skokov Borut Meh. Plaketo za izjemne trenerske dosežke je prejel glavni trener skakalcev Robert Hrgota, za fair play potezo sezone pa je bil nagrajen biatlonec Lovro Planko. Večer pa ni bil le športno obarvan, temveč tudi eleganten družabni dogodek. Športniki so blesteli v svečanih oblačilih, mnogi so na prireditev ponosno pripeljali tudi svoje partnerje.