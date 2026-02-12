Ilka Štuhec šokirala s priznanjem, kaj za srečo stori tik pred tekmo: »To je čisto napačno izpadlo«

Tekmovanj v zimskih športih si ne predstavljamo brez vedno nasmejane Štajerke Ilke Štuhec, ki je v svoji skoraj 20 let trajajoči karieri nanizala že zavidljivo zbirko odličij, zato tudi letos ni smela manjkati na olimpijskih igrah v Italiji. Prav Cortina d’Ampezzo je sicer njeno najljubše smučišče, čeprav ji letos povzroča tudi nekaj preglavic, nastop v njeni najmočnejši disciplini smuku se pred dnevi ni izšel čisto po pričakovanjih, končala je na 15. mestu, zadnji nastop na letošnjih olimpijskih igrah jo čaka prav danes, ko bo nastopila na superveleslalomu.

Ilka je pred odhodom na olimpijske igre razkrila tudi nekaj zanimivih podrobnosti, med njimi, kaj počne pred tekmami, da se umiri in morda prikliče srečo na bele strmine. Dejala je, da dan pred tekmo rada posluša glasbo, tik pred startom pa za srečo s pestjo udari smuči, serviserja in fizioterapevtko.

»Tako jo spodbudim, no. Ne da se zdaj boksamo, pa potem kdo nokavtiran leži,« je v smehu svoj ritual bolje pojasnila Ilka Štuhec, ko se je zavedela, da je bilo morda vse skupaj slišati precej narobe. »To je čisto napačno izpadlo,« se je še zasmejala simpatična svetlolaska.

Ilki Štuhec se nastop v njeni najmočnejši disciplini, smuku, ni izšel po željah, končala je na 15. mestu. V mešani ekipni tekmi je ostala brez uvrstitve, potem ko je Ana Bucik Jogan predčasno končala slalomski del. Zdaj ima izkušena Mariborčanka zadnjo olimpijsko priložnost, nastopila bo še na superveleslalomski tekmi, ki se je v Cortini začel ob 11.30.