Ilka Štuhec sporočila tragično novico: »Pepa luba moja, nimam besed« (FOTO)

Nekdanja vrhunska smučarka Ilka Štuhec je s sledilci na družbenem omrežju delila žalostno vest, da se je morala posloviti od svoje psičke Pepe. Še pred dobrim tednom je objavila serijo fotografij in utrinkov, ki so zaznamovali njen oktober, velik del objave pa je namenila prav svoji štirinožni prijateljici. Ob fotografijah Pepe je takrat zapisala: »Pepa – definicija borke,« s čimer je dala vedeti, kako pomembno mesto je imela psička v njenem življenju. Danes pa je sledilcem sporočila, da je Pepa za vedno odšla. »Kako srečna sem, da imam nekaj, zaradi česar je slovo tako prekleto težko,« je zapisala Štajerka, ki je po olimpijski sezoni končala smučarsko kariero. Zapis razkriva, kako zelo težki in čustveni so ti dnevi zanjo. Ob smrti svoje zveste spremljevalke je dodala še pretresljive besede: »Pepa luba moja, nimam besed. Manjkaš.« Objava je ganila številne njene sledilce, ki so ji v komentarjih izrekli podporo in sočutje.

Pepi so diagnosticirali kostnega raka

Ilka Štuhec je o zdravstvenih težavah svoje psičke spregovorila že pred časom v pogovoru za Sportal, ko je razkrivala, kako so bili meseci po koncu kariere polni življenjskih izzivov. Takrat je povedala, da so Pepi le tri dni pred njeno operacijo diagnosticirali kostnega raka. Novica o Pepini smrti je zato še toliko bolj ganila njene prijatelje in sledilce. Pod objavo so se oglasili tudi številni znani obrazi. Tim Kores - Kori je zapisal »Pepa« in dodal srce, sožalje pa so izrazile tudi Ana Praznik, Ines Kopitar in Taya Damjan. Številni so Ilki sporočili, da razumejo njeno bolečino, saj je izguba hišnega ljubljenčka za mnoge enaka izgubi družinskega člana. Pepa je bila očitno res posebna borka, ki je v Ilkinem življenju pustila močan pečat.