Ilka Štuhec žarela v objemu postavnega temnolasca (FOTO)

Po tem, ko se je ena naših najboljših športnic pred sedmimi leti razšla s takratnim partnerjem Benijem Mattijem, je v javnosti nismo več videli v družbi spremljevalca. Vse do zdaj. V petek se je Ilka Štuhec namreč udeležila modnega dogodka mariborskega oblikovalca Davida Hojnika, kjer je blestela v čudoviti srebrni kreaciji, pozornost pa je vzbujala tudi zaradi spremljevalca.

Na modni dogodek je namreč pripeljala postavnega temnolasca, ki je bil tudi sam, kot se za modni dogodek spodobi, brezhibno urejen. Gre za Denisa Janežiča, vodjo Bike parka Pohorje. Ilko, kot kaže, najbolj privlačijo športni tipi moških, Matti je bil denimo direktor tekmovalne ekipe smučarskega proizvajalca Stöckli. Če sta se, kot je znano, Ilka in njen bivši razšla zato, ker se nihče od njiju ni bil pripravljen preseliti v državo drugega, bo z Denisom zagotovo drugače, saj naše smučarke in njenega dragega tokrat ne loči na stotine kilometrov.