Bojan Cvjetićanin po govoricah o Džejli presenetil: kdo je skrivnostna lepotica ob njem? (FOTO)

Bojan Cvjetićanin pevec mega uspešne skupine Joker Out, ki so ga povezovali z Džejlo Ramović, je, kot navaja Klix.ba, sprožil govorice o novi zvezi, potem ko je objavil fotografijo, na kateri pozira z igralko Milo Peršin.

Na Instagramu je objavil tudi niz fotografij s poletnih počitnic in zapisal: »Papica dobra, sonce vroče, družba sladka.«

Mila Peršin je znana po vlogi v seriji »Skrito v raju« in drugih. Poleg igre se je ukvarjala tudi z režijo, scenaristiko, montažo in scenografijo.

Domnevna zveza Bojana Cvjetićanina in Džejle Ramović je začela zbujati pozornost leta 2025, po njunem sodelovanju pri Džejlini pesmi »Bol«, za katerega je Bojan pri videospotu sodeloval pri kreativnem konceptu.

Oboževalci so nato opazili, da se skupaj pojavljata na koncertih in drugih dogodkih, med drugim na koncertu Billie Eilish v Københavnu in na Džejlinih nastopih, kar je dodatno podžgalo govorice o morebitni romanci.

Kljub temu nihče od njiju uradno ni potrdil, da sta bila v ljubezenskem razmerju. Potem ko je Jakov Jozinović objavil in nato izbrisal posnetek, na katerem ga poljubila dekle, za katero oboževalci domnevajo, da je Džejla, je Bojan oba prenehal spremljati na družbenih omrežjih.